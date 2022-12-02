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طعن طالبة حتى الموت بمرحاض مدرسة... والمتهمة زميلتها في الصف!

Lebanon 24
02-12-2022 | 23:00
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شهدت ولاية مرسين جنوبي تركيا حادثا مأساويا راح ضحيته طالبة في الصف السابع.


وفي التفاصيل، وقعت الجريمة داخل مدرسة في مرسين، حيث قُتلت الطالبة فاطمة نيسا يوراكلي البالغة من العمر 12 ربيعا بعد تعرضها للضرب والطعن في المرحاض في الطابق الأرضي بالمدرسة، بحسب ما نقلت صحيفة "زمان" التركية المعارضة.
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وقد عثر مشرفو المدرسة على فاطمة في المرحاض تعاني من إصابات خطيرة وتنزف بشدة وذلك بعد سماع نداء استغاثة.


ونقلت الطالبة الضحية إلى مستشفى مدينة مرسين بواسطة سيارة إسعاف إلا أن جهود الأطباء فشلت في إنقاذها وتوفيت رغم كل التدخلات الطبية.


وقد اشارت التحقيقات الى ان الطالبة تعرضت للطعن والضرب في 5 مواضع متفرقة من جسدها، وان طالبة زميلة للضحية في الفصل هي المتهمة بارتكاب الحادث، فيما  لا تزال التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الجريمة ودوافعها.
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