مشاركة بمسابقة جمالية تتعرّض لصعقة كهربائية على المسرح.. شاهدوا ماذا حلّ بها (فيديو)

في موقف مروع، تعرضت صبية مكسيكية كانت تشارك في مسابقة جمالية مؤخرا لصعقة كهربائية على خشبة المسرح خلال حفل انتخاب ملكة جمال ساهوايو لعام 2022، في ولاية ميتشواكان بالمكسيك.

وكانت أندريا غرانادوس، البالغة من العمر 22 عامًا، حافية القدمين وترتدي زياً تقليدياً مغطى بالريش الملون أثناء مرورها على خشبة المسرح.

Advertisement

وعندما مسكت غرانادوس الميكروفون لمخاطبة الجمهور، أُصيبت فجأةً بصعقة كهربائية أمام الحاضرين. عندها، حاولت التراجع بسرعة وترك الميكروفون، لكنه كان عالقًا في يدها، ما تسبب بسقوطها على المسرح.

ويوثق مقطع فيديو نشره موقع "ديلي ميل" البريطاني الحادث المروع، إذ يمكن سماع أحد الأشخاص يصرخ باللّغة الإسبانية: " لقد تعرّضت لصعقة كهربائية، لقد تعرّضت لصعقة كهربائية!".

وأصيبت غرانادوس بحروق في يدها، إلا أن الحادث لم يمنعها من العودة إلى منصة المسرح لإكمال فقرتها.

وطمأنت غرانادوس متابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي عن حالتها الصحية قائلةً: "لقد أُعيد شحني، حرفياً. أشكركم على كل الرسائل الحمد للّه كلّ شيء على ما يرام".

(lbci)