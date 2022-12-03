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فيديو مروع: طائرة تصطدم ببرج كهرباء.. ما مصير ركابها؟

Lebanon 24
03-12-2022 | 05:00
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في حادث مروع، تحطمت طائرة صغيرة بعدما اصطدمت ببرج كهرباء وعلقت فوقه في ولاية ماريلاند الأميركية، الأحد الماضي، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس" ووسائل إعلام محلية.

 

وأكدت إدارة الطيران الفيدرالية في بيان، أن الطائرة ذات المحرك الواحد التي غادرت نيويورك، اصطدمت بخطوط الكهرباء قرب مونتغمري مساء الأحد.

 

وقال بيت بيرينغر المتحدث باسم خدمة الإطفاء والإنقاذ بمقاطعة مونتغمري، إن شخصين كانا على متن الطائرة لم يتعرضا لأذى، وإن رجال الإنقاذ كانوا على اتصال بهم.

 

وتسبب الحادث في انقطاع التيار الكهربائي عن نحو 85 ألف شخص، بينما تحاول السلطات المحلية إخراج الطائرة العالقة على ارتفاع حوالي 30 مترا.

 

وأظهر مقطع فيديو طائرة بيضاء صغيرة عالقة فوق برج كهرباء، وظلت في هذا الوضع لفترة.

 

 
 
 

وأعلنت إدارة الطيران الفيدرالية والمجلس الوطني لسلامة النقل في الولايات المتحدة، فتح تحقيق في الحادث.

(سكاي نيوز)

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