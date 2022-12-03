شخصٌ عارٍ داخل مدرسة.. ما القصة؟

أوضحت وزارة الداخلية المصرية ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي لفيديو يتضمن قيام أحد الأشخاص وهو مضطرب عقليًا بترويع التلاميذ فـي إحدى المدارس بدائرة مركز شرطة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة بدلتا مصر.

وقالت الداخلية المصرية في بيان أمس الجمعة :"في إطار جهود الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي تحت عنوان " مريض نفسى يروع التلاميذ فـي مدرسة بقرية نكلا العنب بالبحيرة " مدعومًا ببعض الصور يظهر خلالها أحد الأشخاص بدون ملابس من الجزء العلوى من جسده حال تواجده بفناء إحدى المدارس الكائنة بدائرة مركز شرطة إيتاي البارود بالبحيرة" .

وأضافت:"بالفحص تبين صحة الواقعة، وتبين أن الشخص الظاهر بالصور أحد الأشخاص مضطرب عقليًا مقيم بدائرة مركز شرطة إيتاي البارود بالبحيرة".

وتابعت :"باستدعاء مدير المدرسة قرر أنه بتاريخ 18/10/2022 قام المذكور بالدخول للمدرسة بالحالة المشار إليها وتدخله وبعض المدرسين وإخراجه من فناء المدرسة خشية تعرضه للطلبة ذلك دون الإبلاغ حيث أن المذكور مضطرب عقليًا ومعلوم لديهم" .

وشددت على انه "عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بأحد الشوارع دائرة مركز شرطة إيتاي البارود بالبحيرة".

يُشار إلى سابقة ضبط المذكور في واقعتين سابقتين وبالعرض على النيابة قررت إخلاء سبيله عقب أخذ التعهد على أهليته بإيداعه بإحدى دور الصحة النفسية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية".

(العربية)