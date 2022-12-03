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منوعات
رجل ينجو من الموت بأعجوبة... أكل الخيزران وواجه مخلوقات غريبة!
Lebanon 24
03-12-2022
|
11:00
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في حادثة غريبة، سقط رجل من سفينة سياحية بخليج المكسيك ليلا، لينجو بشكل مذهل بعد قضائه 20 ساعة متواصلة في المياه.
وقال جيمس ميشيل غرايمز، في مقابلة حصرية مع برنامج " غود مورنينغ أميركا"، إن الرحلة كانت متجهة من نيو أورلينز إلى كوزوميل، وهي جزيرة مكسيكية في البحر الكاريبي.
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وأضاف أنه اضطر لمواجهة قناديل البحر ومخلوق بحري غريب آخر، له زعنفة.
ومع حلول الليل وبانتظار الإنقاذ، قال غرايمز إنه كان عليه أن يأكل أشياء تطفو بالقرب منه للحفاظ على طاقته، بما في ذلك لوح من الخيزران، للتغلب على نكهة المياه المالحة في فمه.
وقال مات لوبولي، المتحدث باسم الشركة المشغلة للسفينة: "إننا نقدر بشدة جهود الجميع، لا سيما خفر السواحل الأمريكي الذي رصد السيد غرايمز في الماء".
وأضافت: "تحتوي سفن الرحلات البحرية على حواجز أمان في جميع المناطق والتي تحمي الضيوف من السقوط، والطريقة الوحيدة للسقوط في البحر هي الصعود بشكل مقصود فوق الحواجز".
شانت ميلر وايت، الراكبة التي كانت على متن السفينة مع زوجها وأفراد أسرتها، قالت إن "عندما اكتشفنا أن أحدهم قد سقط في البحر، شعرنا على الفور بالتوتر الشديد والخوف، ولم أكن أعرف ما الذي سيحدث لأنه لم يكن لدينا خدمة خلوية بسبب البعد".
(سكاي نيوز)
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