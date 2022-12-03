مأساة... تمساح يلتهم رضيعا أمام عيني والده!

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التهم تمساح رضيعا عمره عام أثناء رحلة صيد مع والده في نهر يمر ببلدة لهد داتو شرقي ماليزيا.وفي التفاصيل التي أوردتها وسائل إعلام محلية، فقد تعرض قارب كان يقل الأب وابنه في النهر لهجوم من تمساح.وأصاب الحيوان الزاحف الأب الأربعيني في رأسه، بينما خطف الصغير إلى أعماق المياه أمام عيني والده الذي فرّ إلى ضفة النهر.وأكدت رئيسة وكالة لهد داتو للإطفاء والإنقاذ سومسوا راشد، أن البحث جار عن أي أثر للطفل، مشيرة إلى أن والده تعرض لجروح خطيرة في الرأس والجسم.وتابعت: "نقل الرجل إلى مستشفى لهد داتو لتلقي العلاج اللازم".وانضمت الشرطة الملكية الماليزية والشرطة البحرية إلى إدارة الإطفاء المحلية، في بحثها عن جثمان الطفل، لكن من دون جدوى.