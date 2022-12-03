وظيفة الأحلام... هذا ما عليكم القيام به للحصول على 170 ألف دولار سنويّاً

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إذا كنت تبحث عن "وظيفة أحلامك" في نيويورك، فقد تجدها في بلدية المدينة التي أعلنت عن حاجتها إلى من يشغل وظيفة مسؤول عن إحدى إداراتها.وسيتولى الموظف الإشراف على إعدام ملايين الفئران المنتشرة في المدينة وضواحيها، على أن يتقاضى من يحصل على هذا المنصب "الدموي" ما بين 120 و170 ألف دولار سنويا.واشترطت البلدية التي يرأسها الشرطي السابق إريك آدامز في إعلانها الجديّ المنشور، الأربعاء، بمن يطمح إلى الفوز بمنصب "مدير برنامج الحد من القوارض" الملحق ببلدية نيويورك أن يكرس نفسه لهذه الوظيفة "على مدار الساعة وكل أيام الأسبوع بإصرار".وكتب على تويتر: "لا يوجد شيء أكرهه أكثر من الجرذان"، مشجعا أبناء مدينته على التقدم لتولي هذا المنصب بالعبارة الآتية: "وظيفة أحلامكم في انتظاركم".ويُعتقَد أن عدد الفئران في نيويورك يساوي عدد البشر، أي نحو 9 ملايين.وينبغي أن تتوافر مجموعة مواصفات لدى الساعي إلى هذه الوظيفة، لكي يكون "المرشح المثالي" لها، منها أن يكون "شديد الاندفاع، متمتعا بالقدر الكافي من الدموية، ومصمما على درس كل الحلول من زوايا مختلفة، لا سيما لتحسين الكفاءة التشغيلية، وجمع البيانات، والابتكار التكنولوجي، وإدارة النفايات وتنفيذ الإعدام على نطاق واسع بهذه القوارض التي تتكاثر في شوارع نيويورك ومترو أنفاقها.