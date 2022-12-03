جريمة مروعة.. خنقت خطيبها قبل أيام من الزفاف

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كشفت وسائل إعلام مصرية، السبت، تفاصيل جريمة بشعة وقعت في مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية المصرية، ذهب ضحيتها شاب قتل خنقا على يدي خطيبته.ووقعت الجريمة البشعة حسبما ذكر موقع صحيفة "الشروق" المصرية في المنزل، الذي كان الشاب وخطيبته يعدّانه ليصبح منزلهما الزوجي بعد أيام.وفي التفاصيل، أخطرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية بمحاولة خنق فتاة في نهاية العقد الثاني من عمرها، خطيبها البالغ من العمر 19 عاما، قبل أيام من قرانهما، ونقل الشاب للمستشفى العام في المحلة، ليتوفى لاحقا.ووفق تصريحات نقلتها "الشروق" عن أحد أقارب المجني عليه، فإن المتوفى كان ذاهبا لإنهاء بعض تجهيزات الزواج داخل شقته استعدادا للزفاف يوم الجمعة القادم.