لون رئيسي للعام 2023... اليكم التفاصيل

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أعلن معهد "بانتون" للألوان أن اللون الأحمر القرمزي هو اللون الرئيس لعام 2023.وأوضح مدير المعهد، لياتريس أيزيمان، أن "لون Pantone 18-1750 Viva Magenta ينتمي إلى أسرة الظلال الحمراء، وهو مستوحى من اللون الأحمر القرمزي. وهناك نوع من الحشرات تستخرج منه الأصباغ للحصول على الصبغ الأحمر القرمزي، وهو أحد أكثر الأصباغ الطبيعية قيمة، وأقواها وأكثرها لمعانا في العالم".وأشار، أيزيمان إلى أن لون العام المقبل "قوي، لا يعرف الخوف وملهم". وأضاف قائلا:" إن الأحمر الجديد ينبض بالفرح الخالص، ويشجّع على التجارب والتعبير عن الذات بلا حدود".يذكر أن عملية اختيار لون Pantone Color of the Year تطلبت من الخبراء تحليل الاتجاهات والنزعات السائدة. وقام المتخصصون بدراسة العالم بحثا عن حلول لونية جديدة. وشملت العملية صناعات الترفيه والسينما، والمجموعات الفنية والفنانين الناشئين، وقطاع الموضة ومجالات التصميم كلها ومسارات السفر الشهيرة، بالإضافة إلى اتجاه جديد في حياة الكوكب بأكمله والظروف الاجتماعية والاقتصادية."نوفوستي"