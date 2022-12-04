Advertisement

كأس العالم2022

كيف علّق ميسي على فرحة عائلته بهزيمة أستراليا؟ (فيديو)

Lebanon 24
04-12-2022 | 05:22
A-
A+
Doc-P-1016875-638057536648175530.jpg
Doc-P-1016875-638057536648175530.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
Messenger
بعد المباراة التي فاز بها المنتخب الأرجنتيني 2-1 على أستراليا، أمس السبت، ضمن منافسات ثمن نهائي كأس العالم 2022 بقطر، تأثر ليونيل ميسي بلقطات فيديو عرضه عليه مراسل محطة TyC Sports الرياضية الأرجنتينية، وفيه شاهد ما غمر عائلته من فرحة جنونية حين تسجيله الهدف الأول بالمرمى الأسترالي.
Advertisement

وكانت العائلة المكونة من والدته وزوجته أنتونيلا روكوزو وأولاده الثلاثة منها، تياغو وماتيو وسيرو، وبعض إخوته وأقاربه وأصدقائه، في مقصورة خاصة على مدرجات ملعب أحمد بن علي المونديالي، وقد ارتدى معظمهم قميص المنتخب الممهور برقم 10 كالذي يرتديه ميسي، ثم سأله المراسل عن شعوره بما رأى.

وأجاب ميسي أن لديه مشاعر كثيرة مما رآه في الفيديو وقال "أرى الكثير من السعادة، وأعرف الحالة التي هم عليها، وكيف يعيشونها ويعانون منها ويستمتعون بها، كما تعيش الأرجنتين كلها. إنه أول مونديال يدرك فيه أطفالي ما تعنيه بطولة كأس العالم. إنهم يعانون ويعيشونها ويستمتعون بها مثلنا جميعًا".

وقال ميسي أيضا، إنه سعيد برؤية أطفاله على المدرجات، "فقد كانت العائلة موجودة بالفعل في نهائيات كأس العالم الأخرى، لكن بالنسبة لهم هذه هي المرة الأولى التي يختبرون فيها الأمر بهذه الطريقة المباشرة، وهو شيء لطيف جدا"، وفق تعبيره.

 
 
(العربية)

كأس العالم2022

منوعات

فيديو

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
05:34 | 2022-12-04
05:00 | 2022-12-04
02:00 | 2022-12-04
23:00 | 2022-12-03
14:00 | 2022-12-03
11:00 | 2022-12-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website