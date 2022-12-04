Advertisement

منوعات

ظهرا بالمايوه... صورة محمد صلاح مع إحدى الفتيات تثير التساؤلات!

Lebanon 24
04-12-2022 | 11:00
A-
A+
Doc-P-1016925-638057649630688153.jpg
Doc-P-1016925-638057649630688153.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي في مصر صورة جديدة للفرعون المصري محمد صلاح مع إحدى معجباته أثارت جدلا واسعا.

وظهر صلاح مع فتاة حسناء يرتديان ملابس السباحة من خلف ستارة، وحققت الصورة تفاعلا كبيرا عبر منصة السوشيال ميديا.
Advertisement

وتبين أن الفتاة التي ظهرت مع محمد صلاح تدعى مريم صلاح، ويتابع حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستغرام نحو 28 ألف شخص، ونشرت عبر خاصية "ستوري" صورة تجمعها بلاعب ليفربول محمد صلاح، مشيرة إلى حسابه الخاص عبر إنستغرام.

الصورة لاقت رواجا واسعا عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وحققت المزيد من التفاعلات والتعليقات، حتى أن البعض اتفق في كتابة نفس التعليق: فين أم مكة؟.
 
 
صورة محمد صلاح مع إحدى الفتيات تثير التساؤلات في مصر
 
 
(روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
14:00 | 2022-12-04
09:28 | 2022-12-04
09:24 | 2022-12-04
09:15 | 2022-12-04
08:17 | 2022-12-04
08:00 | 2022-12-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website