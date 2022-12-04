ظهرا بالمايوه... صورة محمد صلاح مع إحدى الفتيات تثير التساؤلات!

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تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي في مصر صورة جديدة للفرعون المصري محمد صلاح مع إحدى معجباته أثارت جدلا واسعا.وظهر صلاح مع فتاة حسناء يرتديان ملابس السباحة من خلف ستارة، وحققت الصورة تفاعلا كبيرا عبر منصة السوشيال ميديا.وتبين أن الفتاة التي ظهرت مع محمد صلاح تدعى مريم صلاح، ويتابع حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستغرام نحو 28 ألف شخص، ونشرت عبر خاصية "ستوري" صورة تجمعها بلاعب ليفربول محمد صلاح، مشيرة إلى حسابه الخاص عبر إنستغرام.الصورة لاقت رواجا واسعا عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وحققت المزيد من التفاعلات والتعليقات، حتى أن البعض اتفق في كتابة نفس التعليق: فين أم مكة؟.