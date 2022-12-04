الأمير هاري بزيّ "سوبرمان"... وهذه رسالته (فيديو)

إرتدى دوق ساسكس الأمير هاري زي الرجل العنكبوت "سوبرمان" في محاولة لإدخال الفرحة والسرور إلى قلوب أطفال أفراد الجيش البريطاني، الذين فقدوا آباءهم أثناء خدمتهم في القوات المسلحة البريطانية.

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وقام هاري بتسجيل فيديو وهو يرتدي زي الأبطال الخارقين، وفي نهاية الفيديو أزال القناع، للكشف عن هويته توصيل ورسالة دافئة للأطفال، عبر مؤسسة خيرية، تدعم الأطفال الذين فقدوا آباءهم أثناء الخدمة في القوات المسلحة.

وقال الأمير هاري، الذي فقد والدته الأمير ديانا في عمر الـ12 عاماً، في الفيديو المسجل، والذي تم عرضه في حفلة عيد الميلاد السنوية لمؤسسة "Scotty's Little Soldiers"، إنه يريد من الأطفال أن يستمتعوا بكل ما لديهم بعيد الميلاد، مؤكداً لهم أن آباءهم يتمنون الأمر نفسه، وسيسعدون بالتأكيد بأن يقضي أطفالهم أفضل الأوقات على الإطلاق في عيد الميلاد.