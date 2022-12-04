Advertisement

فنون ومشاهير

الأمير هاري بزيّ "سوبرمان"... وهذه رسالته (فيديو)

Lebanon 24
04-12-2022 | 09:15
A-
A+
Doc-P-1016935-638057677380334315.JPG
Doc-P-1016935-638057677380334315.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
إرتدى دوق ساسكس الأمير هاري زي الرجل العنكبوت "سوبرمان" في محاولة لإدخال الفرحة والسرور إلى قلوب أطفال أفراد الجيش البريطاني، الذين فقدوا آباءهم أثناء خدمتهم في القوات المسلحة البريطانية.
 
Advertisement
وقام هاري بتسجيل فيديو وهو يرتدي زي الأبطال الخارقين، وفي نهاية الفيديو أزال القناع، للكشف عن هويته توصيل ورسالة دافئة للأطفال، عبر مؤسسة خيرية، تدعم الأطفال الذين فقدوا آباءهم أثناء الخدمة في القوات المسلحة.
 
وقال الأمير هاري، الذي فقد والدته الأمير ديانا في عمر الـ12 عاماً، في الفيديو المسجل، والذي تم عرضه في حفلة عيد الميلاد السنوية لمؤسسة "Scotty's Little Soldiers"، إنه يريد من الأطفال أن يستمتعوا بكل ما لديهم بعيد الميلاد، مؤكداً لهم أن آباءهم يتمنون الأمر نفسه، وسيسعدون بالتأكيد بأن يقضي أطفالهم أفضل الأوقات على الإطلاق في عيد الميلاد.
 

فنون ومشاهير

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
14:00 | 2022-12-04
11:00 | 2022-12-04
09:28 | 2022-12-04
09:24 | 2022-12-04
08:17 | 2022-12-04
08:00 | 2022-12-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website