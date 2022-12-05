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فيديو "الممرض وحقنة الرضيع"... هذا ما كشفته السلطات المصرية

Lebanon 24
05-12-2022 | 23:14
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كشفت وزارة الداخلية المصرية، الاثنين، ملابسات فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل، يظهر قيام شخصين بتركيب "كانيولا علاجية" (حقنة وريدية) لطفل حديث الولادة معصوب العينيين.

وقالت الداخلية المصرية في بيان نشرته على صفحتها بموقع "فيسبوك" إن التحريات أظهرت أن الشخص الذي كان يقوم بتركيب الكانيولا (معاون تمريض) بحضانة خاصة تابعة لإحدى الجمعيات في محافظة المنيا (جنوب مصر)، وساعده مرافقه (طالب بمعهد التمريض ويعمل بذات الحضانة).
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وأضافت أن الشابين أقرا بصحة مقطع الفيديو، واعترف أحدهما بقيام معاون تمريض آخر بالحضانة ذاتها، بتصوير مقطع الفيديو بتاريخ الأول من ديسمبر حال قيامه بإعطاء طفل حديث الولادة بعض المحاليل الطبية وعلل قيامه بذلك لإظهار مهاراته في العمل وتعليم الممرضين الآخرين بالحضانة.

وتابعت: "وقرر (معاون التمريض) خروج الطفل بذات اليوم عقب تلقيه العلاج كما أقر بأنه يعمل بالحضانة منذ عام تقريبا، وباستدعاء الأخير قرر بقيامه بتصوير مقطع الفيديو ونشره على تطبيق واتساب".

وتبين من استدعاء مسؤول إدارة الحضانة أنها تابعة لإحدى الجمعيات بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص وأن الأوراق الخاصة بها بحوزة رئيس مجلس الإدارة وأنها مُرخصة من قِبل الجهات المختصة عبارة عن عيادات ووحدة حضانات. "سكاي نيوز عربية" 
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