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معاناة "المتزوجات من العائلة المالكة"... هذا ما كشفه الأمير هاري

Lebanon 24
06-12-2022 | 02:00
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أصدرت منصة "نتفليكس" مقطعا دعائيا جديدا للمسلسل الوثائقي الخاص بالأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، والذي سيسرد فيه الزوجان تفاصيل غير مسبوقة عن حياتهما والتحديات، التي أجبرتهما على التنحي عن منصبيهما في العائلة الملكية البريطانية.
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وفي المقطع الدعائي الجديد للوثائقي، الذي ينتظر أن يجري إطلاقه يوم 8 ديسمبر، تحدث هاري عن "ألم ومعاناة" النساء اللواتي يتزوجن من العائلة المالكة، مبرزا أنه هو وزوجته فقط يعرفان "الحقيقة الكاملة" عن قصتهما.

وذكر هاري، مخاطبا العائلة الملكية والإعلام: "هناك تسلسل هرمي للعائلة كما تعلمون، وهناك تسريب، ولكن هناك أيضا زرع للقصص. إنها لعبة قذرة".

وتابع: "ألم ومعاناة النساء اللواتي يتزوجن في هذه المؤسسة، يغذي الجنون.. شعرت بالرعب، لم أرغب في أن يعيد التاريخ نفسه".

وأبرز: "لا أحد يعرف الحقيقة الكاملة. نحن فقط من يعرفها".

وكانت "نتفليكس" وعدت بأن يقدم المسلسل نظرة "غير مسبوقة ومتعمقة" للزوجين، اللذين "سيشاركان الجانب الآخر من قصة حبهما".

وذكر كاتب سيرة هاري وميغان، أوميد سكوبي، في وقت سابق، أن هذا المسلسل، الذي يتوزع على ست حلقات، "سيتناول الجانب الآخر من قصة حبهما والصعوبات التي واجهاها".

وفي العرض الدعائي الأول، ظهر هاري في مقطع يقول: "لا أحد يرى ما يحدث خلف الأبواب المغلقة"، مضيفا "كان علي أن أبذل قصارى جهدي لحماية عائلتي".

من جهتها، قالت ميغان: "عندما تكون التحديات كبيرة جدا، أليس من المنطقي سماع جانبنا من القصة؟". "سكاي نيوز عربية" 
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