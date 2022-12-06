17
o
بيروت
16
o
طرابلس
3
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
12
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
3
o
بشري
17
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
العنف والتحرش الجنسي ينتشران في أماكن العمل... اليكم التفاصيل
Lebanon 24
06-12-2022
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
خلصت المحاولة الأولى لإجراء مسح عالمي حول العنف والتحرش الجنسي في أماكن العمل بجميع أنحاء العالم إلى انتشار الإساءة هناك، والتي ظهرت بشكل خاص بين شباب ومهاجرين وأجراء، والنساء بشكل خاص.
” أكثر من 22 بالمائة من حوالي 75 ألف موظف في 121 دولة شملهم المسح أفادوا بأنهم تعرضوا لنوع واحد في الأقل من العنف أو المضايقة” ، بحسب التقرير الصادر يوم الإثنين عن” منظمة العمل الدولية” التابعة للأمم المتحدة ومؤسسة” لويدز ريجستر” و”غالوب”.
Advertisement
وقالت المنظمات الثلاث - في التقرير المؤلف من 56 صفحة -”العنف والتحرش في أماكن العمل ظاهرة منتشرة وضارة، ولها أضرار عميقة ومكلفة. الظاهرة تتسبب في عواقب صحية جسدية وعقلية شديدة، بالإضافة لفقدان الدخل، وتدمير الحياة المهنية، والتسبب في خسائر اقتصادية في أماكن العمل.”. "سكاي نويز عربية"
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"حزب الله" اتخذَ القرار.. هكذا قرّر التعاطي مع باسيل!
Lebanon 24
"حزب الله" اتخذَ القرار.. هكذا قرّر التعاطي مع باسيل!
03:00 | 2022-12-06
06/12/2022 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إجراءٌ جديد يطالُ سحوبات الدولار.. إليكم ما قرّرته المصارف مؤخراً
Lebanon 24
إجراءٌ جديد يطالُ سحوبات الدولار.. إليكم ما قرّرته المصارف مؤخراً
12:14 | 2022-12-06
06/12/2022 12:14:05
Lebanon 24
Lebanon 24
"غير محترمين"... مطالبة باستبعاد البرازيل من "مونديال قطر" فما السبب؟ (فيديو)
Lebanon 24
"غير محترمين"... مطالبة باستبعاد البرازيل من "مونديال قطر" فما السبب؟ (فيديو)
05:37 | 2022-12-06
06/12/2022 05:37:21
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مرعب.. اللحظات الأخيرة لاحتراق ابنة الـ 22 عاماً ومرافقها الطيار
Lebanon 24
فيديو مرعب.. اللحظات الأخيرة لاحتراق ابنة الـ 22 عاماً ومرافقها الطيار
04:46 | 2022-12-06
06/12/2022 04:46:31
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مروّعة... قُتلا في وسط الطريق رمياً بالرصاص!
Lebanon 24
جريمة مروّعة... قُتلا في وسط الطريق رمياً بالرصاص!
10:31 | 2022-12-06
06/12/2022 10:31:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
16:00 | 2022-12-06
حكم مشدد على مطلق النار تجاه موظف رعاية كلاب ليدي غاغا
14:00 | 2022-12-06
بركان جبل سيميرو الإندونيسي يثور 22 مرة في الساعات الـ6 الأخيرة
11:00 | 2022-12-06
باع كليته في تركيا لمريض عربي!
08:45 | 2022-12-06
التهاب وحمى.. عدوى بكتيرية تودي بحياة 9 اطفال
08:14 | 2022-12-06
إشكال بين نواب أثناء مناقشة الميزانية في تركيا... ونقل أحدهم إلى المستشفى (فيديو)
08:00 | 2022-12-06
بركلة في الوجه... لاعب كرة قدم سابق شهير يعتدي على مشجع عربيّ في قطر (فيديو)
فيديو
فيديو مرعب.. اللحظات الأخيرة لاحتراق ابنة الـ 22 عاماً ومرافقها الطيار
Lebanon 24
فيديو مرعب.. اللحظات الأخيرة لاحتراق ابنة الـ 22 عاماً ومرافقها الطيار
04:46 | 2022-12-06
07/12/2022 01:05:41
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: أقومُ بواجبي كاملاً في ما يتعلق بالدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء
Lebanon 24
ميقاتي: أقومُ بواجبي كاملاً في ما يتعلق بالدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء
05:13 | 2022-12-03
07/12/2022 01:05:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد علاقتها بعادل كرم رولا شامية تُفجر مفاجأة: جمعتني علاقة عاطفية بجورج الراسي (فيديو)
Lebanon 24
بعد علاقتها بعادل كرم رولا شامية تُفجر مفاجأة: جمعتني علاقة عاطفية بجورج الراسي (فيديو)
03:20 | 2022-12-03
07/12/2022 01:05:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact