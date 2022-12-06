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العنف والتحرش الجنسي ينتشران في أماكن العمل... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
06-12-2022 | 16:00
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خلصت المحاولة الأولى لإجراء مسح عالمي حول العنف والتحرش الجنسي في أماكن العمل بجميع أنحاء العالم إلى انتشار الإساءة هناك، والتي ظهرت بشكل خاص بين شباب ومهاجرين وأجراء، والنساء بشكل خاص.

” أكثر من 22 بالمائة من حوالي 75 ألف موظف في 121 دولة شملهم المسح أفادوا بأنهم تعرضوا لنوع واحد في الأقل من العنف أو المضايقة” ، بحسب التقرير الصادر يوم الإثنين عن” منظمة العمل الدولية” التابعة للأمم المتحدة ومؤسسة” لويدز ريجستر” و”غالوب”.
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وقالت المنظمات الثلاث - في التقرير المؤلف من 56 صفحة -”العنف والتحرش في أماكن العمل ظاهرة منتشرة وضارة، ولها أضرار عميقة ومكلفة. الظاهرة تتسبب في عواقب صحية جسدية وعقلية شديدة، بالإضافة لفقدان الدخل، وتدمير الحياة المهنية، والتسبب في خسائر اقتصادية في أماكن العمل.”. "سكاي نويز عربية" 
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