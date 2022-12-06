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بركان جبل سيميرو الإندونيسي يثور 22 مرة في الساعات الـ6 الأخيرة

Lebanon 24
06-12-2022 | 14:00
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أكدت بيانات حكومية إندونيسية، أن بركان جبل سيميرو الإندونيسي قد ثار 22 مرة في آخر 6 ساعات.
ووفقا لبيان أصدرته هيئة المسح البركاني الإندونيسي (PVMBG) اليوم الثلاثاء، فإن بركان جبل سيميرو الإندونيسي في جزيرة جاوة ثار 22 مرة خلال الساعات الست الماضية، ما تسبب في ظهور سحب ساخنة وانهيارات أرضية من الحمم البركانية وتدفقات من اللهب.
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وقال موكداس سوفيان، ممثل الهيئة: "في الساعات الست الماضية، كان هناك 22 انفجارا استمرت 60-155 ثانية".
وبدأ جبل سيميرو، وهو أعلى جبل في جاوة، بالثوران يوم الأحد، ما أدى إلى إطلاق كميات كبيرة من الرماد البركاني في الغلاف الجوي. بلغ ارتفاع عمود الرماد 1.5 كيلومتر.

(سبوتنيك)
 
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