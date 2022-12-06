حكم مشدد على مطلق النار تجاه موظف رعاية كلاب ليدي غاغا

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حُكم على رجل اعتدى بعنف على موظف لدى المغنية الأميركية ليدي غاغا لخطف كلابها، بالسجن 21 عاما.وأقر جيمس هوارد جاكسون (20 عاما) بذنبه بتهمة محاولة القتل، معترفا بأنه جزء من مجموعة اعتدت على، رايان فيشر، بينما كان يتنزه مع ثلاثة كلاب من نوع البولدوغ الفرنسي في هوليوود في شباط 2021.وقال بيان صادر عن مكتب المدعي العام "إن اتفاق الإقرار بالذنب يحمّل جيمس هوارد جاكسون المسؤولية عن ارتكاب عمل عنيف وعديم الرحمة ويحقق العدالة لضحايانا".وأظهرت لقطات كاميرات المراقبة رجلين ينزلان من سيارة بالقرب من الموظف قبل إطلاق النار عليه في صدره.ثم استولى الرجلان على اثنين من الكلاب وفرّا تاركين ريان فيشر على الأرض ينزف. وقد هرب كلب ثالث لكنه عاد بعد ذلك ليجلس قرب الموظف المصاب.وكشف رايان فيشر لاحقا على إنستغرام أنه تعرض لتلف في الرئة.وقال جاكسون إنه لن يطعن على حكم بتهمة الشروع في القتل، وحُكم عليه فورا بالسجن 21 عاما. وأقر أمام المحكمة، الاثنين، بإلحاق إصابة جسدية بالغة برايان فيشر.بدوره قال مكتب المدعي العام بمقاطعة لوس أنجلوس في إعلان تسوية القضية "اتفاق الإقرار بالذنب يحمل (...) جاكسون مسؤولية ارتكاب فعل عنيف بدم بارد، ويحقق العدالة للضحية".وحضر فيشر جلسة المحكمة، الاثنين، وأصدر تصريحات انتقد فيها المتهم، قائلا إن تعرضه لإطلاق النار غير حياته إلى الأبد.وكان جاكسون واحدا من خمسة مشتبه بهم ألقي القبض عليهم فيما يتعلق بإطلاق النار على الموظف المسؤول عن اصطحاب كلاب غاغا في نزهة للمشي ورعايتها وخطف الكلبين يوم 24 شباط 2021.وعُثر على الكلبين كوغي وغوستاف، وهما من سلالة البولدوغ الفرنسية، بعد يومين من الخطف.وقالت الشرطة في ذلك الحين إن الأدلة تشير إلى أن المشتبه بهم اختاروا الكلاب الثلاثة تحديدا نظرا لارتفاع قيمة هذه السلالة، لكن لا يُعتقد أنهم كانوا يعرفون هوية مالكها قبل الشروع في السرقة.وكانت غاغا تصور فيلما في روما عندما علمت بخطف كلبيها وأطلقت مناشدة على وسائل التواصل الاجتماعي لإعادتهما.وعرضت غاغا التي اشتُهرت بأغنيات ضاربة كثيرة بينها "Just Dance" أو "Bad Romance"، مكافأة قدرها 500 ألف دولار مقابل إعادة كلبيها.وقد أعادتهما امرأة قائلة إنها وجدتهما مقيدين على عمود، قبل أن يُلقى القبض عليها بدورها. وبحسب الشرطة، كانت المرأة على علاقة بوالد أحد المهاجمَين، وقد أوكلت تحصيل المكافأة نيابة عنهما.وأطلق سراح جيمس هوارد جاكسون في 6 نيسان بعد خطأ إداري، ثم قبض عليه مرة أخرى بعد أربعة أشهر.وتأتي هذه العقوبة بعد الحكم على شريكيه جايلين كيشون وايت (20 عاما) بالسجن لمدة أربع سنوات، ولافاييت شون وايلي (28 عاما) بالسجن ست سنوات.