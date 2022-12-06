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برجك اليوم

Lebanon 24
06-12-2022 | 23:00
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الحمل
ابقَ حذراً في كل الاحوال، وقد يجعلك هذا اليوم تواجه خياراً صعباً او قراراً يتعلّق إما بسفر أو برحيل أو بتغيير
الثور
الحظ يبتسم لك ويطمئن بالك، وتبتعد أكثر عن اهتمامك بالشؤون المهنية لكن لا تترك منافساً يهزمك
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الجوزاء
يبدأ المناخ بالتغيير الإيجابي، فتعمل من أجل هدف جديد، وتقود مسيرة ما أو تسيطر على الأوضاع أكثر من السابق
السرطان
يركّز هذا اليوم على قضايا مهنية وعائلية متداخلة، ويشير إلى بعض النجاحات المهمة
الأسد
يغذيك هذا اليوم بالأحلام والقوة والعزيمة، ويجعلك قادراً على المواجهات بثقة بالنفس طوال الفترة المقبلة
العذراء
يركّز هذا اليوم على الشؤون المالية من مصاريف واستثمارات، من الأفضل عدم القيام بعملية شرائية كبيرة في هذه الأثناء، أو عدم التورط في شراكة
الميزان
استقرار كبير على الصعيد العملي، وهذا يوفر لك الأمان والهدوء لتحقق انطلاقة جديدة نحو مستقبل مشرق
العقرب
تعبر عن مشاعرك للشريك، ويسهل الإحساس المتبادل التفاهم والتوصل إلى نقاط مشتركة كثيرة
القوس
مسؤولياتك كبيرة وتزداد يوماً بعد يوم، فحاول ألا تتسرع لئلا تقع في المحظور
الجدي
يبلبل هذا اليوم الأجواء قليلاً ويحدّ من طاقتك أو يجعلك تراوح مكانك وتواجه بعض الخصوم وبعض الخضّات
الدلو
قد تناقش عقداً او اتفاقاً او تخوض مفاوضات ناجحة هذا الشهر، ويتغيّر المناخ إلى الافضل
الحوت
تنتهي معاكسة دقيقة، ولكنّك تواجه بعض المسائل المالية الملحّة، وتضع كل إمكاناتك لمعالجة بعض الذيول
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