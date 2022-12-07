فيديو يحبس الأنفاس: سباق بين سيارتين ينتهي بفاجعة.. شاهدوا ماذا حصل

تم تداول مقطع فيديو يحبس الأنفاس عبر مواقع التواصل الاجتماعي لسيارتين تتسابقان في أحد الشوارع الكويتية قبل أن تقع الكارثة.

فقد رصد فيديو نشرته صحيفة "المجلس" الكويتية سباقا بين سيارة من نوع "جيب رانغلر" وأخرى من نوع "تويوتا لاند كروزر". ويظهر الفيديو السباق بين السائقين في شارع بعكس السير، قبل أن يصدم سائق الرانغلر سائق اللاند كروزر، ويتسبب في اصطدامه بحاجز فاصل بين شارعين ويؤدي إلى وفاة السائق.

فيديو / البحث عن قائدة سيارة «الرانقلر» الذي تسبب بوفاة قائد اللاندكروز خلف عايض العبيوي على طريق الصبية أمس.



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• الانتهاء من دفان من العبيوي قبل قليل في مقبرة الجهراء. pic.twitter.com/hiq80k2118

وقالت الصحيفة في تعليقها على الفيديو، أمس الثلاثاء، إن السلطات تبحث عن "قائدة سيارة الرانغلر الذي تسبب بوفاة قائد اللاندكروز، خلف عايض العبيوي، على طريق الصبية".

وبعيد هذا الحادث المميت، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الأربعاء، أن "قطاع الأمن العام تمكن من ضبط قائد مركبة ظهر بمقطع فيديو تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي ويتضمن قيامه بالاصطدام متعمدا بمركبة أخرى، وتسبب في وفاة قائدها، وتجري إحالته لجهة الاختصاص لاتخاذ اللازم بحقه".

فيديو / وزارة الداخلية تلقي القبض على قائد «الرانقلر» بعد تسببه بوفاة خلف العبيوي على طريق الصبية أمس بعدما تم ضبط الجاني في منطقة الشهداء من قبل رجال أمن مديرية حولي. pic.twitter.com/z5GCRbHCXD — المجلس (@Almajlliss) December 6, 2022

ونشرت الصحيفة فيديو على تويتر، الأربعاء، يظهر تمكن السلطات من القبض على سائق الرانغلر. وقالت: "تم ضبط الجاني في منطقة الشهداء من قبل رجال أمن مديرية حولي".

(العربية)