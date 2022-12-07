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ادّعت أنّها حامل لتهريب هواتف "آيفون"!

Lebanon 24
07-12-2022 | 11:00
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أوقفت السلطات الصينية مؤخرا سيدة بعد الاشتباه بعدم صحة حملها، وادعاء ذلك كحيلة لتهريب بضائع.

ووفقا لتقارير إخبارية محلية، فقد أوقفت السلطات السيدة التي قالت إنها في الشهر الخامس من حملها، أواخر تشرين الثاني الماضي، بينما كانت قادمة من ماكاو.
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وتبين لرجال الشرطة أن حمل السيدة كان حيلة لتهريب مئات من معالجات الكمبيوتر وأجهزة "آيفون".

وحسبما نقلت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية عن تقارير إعلامية صينية، فقد لفت حجم بطن السيدة الكبير جدا انتباه مراقبي الجوازات.

وبعد طلب مرورها من خلال ماسح ضوئي، أدرك المراقبون أن السيدة ليست حامل، وإنما كانت ترتدي ما يشبه بطنا بلاستيكية، تحتوي على 100 معالج كمبيوتر من "إنتل" و9 هواتف "آيفون".

وأحالت السلطات السيدة للقضاء، علما بأن الصين تسجل محاولات تهريب عديدة بطرق "مبتكرة" كما حدث مؤخرا مع رجل ارتدى طبقات من الملابس الفاخرة تحت ثيابه الأصلية.

 
(سكاي نيوز)
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