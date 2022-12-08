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بحيلة ماكرة: هبطت الطائرة.. فنفذوا خطة الهروب الكبير من المطار!

Lebanon 24
08-12-2022 | 02:30
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شهد مطار "إل برات" في برشلونة، أمس الأربعاء، حادثة غريبة، تمثلت بفرار مهاجرين من طائرة هبطت اضطراريا بعدما أبلغت بوجود حالة طبية طارئة.

 

وقالت الحكومة الإسبانية، إن طائرة كانت متجهة من المغرب إلى تركيا في رحلة تجارية، هبطت اضطراريا في المطار، بعدما أبلغت بوجود "حادث طبي"، مؤكدة فرار 28 شخصا كانوا على متنها إلى مدرج المطار.

 

وألقت الشرطة القبض على 14 منهم، بينهم امرأة حامل قال مسؤولون إنها تظاهرت بدخولها في مرحلة المخاض وهي على متن الطائرة ما استدعى الهبوط اضطراريا.

 

وأضافت الحكومة إنه تم إلقاء القبض على شخصين في وقت لاحق، واعتُقل أحدهما داخل المطار، وعُثر على الآخر بالخارج، ولم يتم تحديد موقع 12 شخصا آخرين.

 

 

 

وأُعيد 5 من المعتقلين إلى الطائرة فورا، ومن المقرر أن يتم ترحيل 8 على الأقل إلى المغرب، علما بأن شركة "بيغاسوس" التركية تشغّل الطائرة.

 

ووفق بيان الحكومة، فإن المرأة الحامل خضعت للفحص في المستشفى، وتبين أنها ليست في مرحلة المخاض.

 

وكانت الطائرة تقلّ 228 راكبا من الدار البيضاء إلى إسطنبول.

 

يُشار إلى انه في تشرين الأول من العام الماضي، فرت مجموعة من الركاب إلى مدرج المطار في جزيرة مايوركا الإسبانية عقب هبوط اضطراري بذريعة زائفة وأُلقي القبض على 12 منهم، بينما هرب 12 آخرون.

(سكاي نيوز)

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