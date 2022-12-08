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هل طلبت مؤخرا بضائع من الصين؟.. منتجاتك تسبح في البحر! (فيديو)

Lebanon 24
08-12-2022 | 16:00
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غاصت صناديق تحوي بضائع صينية في عمق المحيط، لتضيع بها طلبات الناس دون عودة.

 

فقد نشر بحّار روسي كان على متن سفينة شحن ليبيرية مخصصة بنقل حاويات بضائع، مقطع فيديو أظهر صناديق تنزلق من ظهر السفينة نحو عمق المحيط.

 

وفي الفيديو الذي لا يتجاوز ثواني معدودة، غرقت العلب بما فيها من طلبات للناس بعيد انطلاقها من الصين عقب تحميلها بقليل.

بحّار روسي يعمل على سفينة شحن ليبيرية مخصصة في نقل حاويات البضائع وقد انطلقت من الصين بعد تحميلها.

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البحّار التقط هذا المقطع لحاويتين وهي تسقط في المحيط وضاعت طلبات الناس فيها ولا يمكن استعادتها.

إن كنت قد طلبت شيء مؤخراً قد تكون شحنتك ضاعت هنا.pic.twitter.com/OvJh5j5aw1

 
 

في قلب المحيط

كما أشار البحّار عبر حسابه في تيك توك، إلى أن الحاويتين اللتين انزلقتا غاصتا في قلب المحيط، مشددا على عدم إمكانية استعادة ما فيهما أبداً.

 

ثم علّق قائلاً: "إن كنت قد طلبت شيئا مؤخراً قد تكون شحنتك ضاعت هنا".

 

يشار إلى أن الفيديو الذي انتشر عبر تويتر، حصد مئات المشاركات وسط تعليقات تحذّر طالبي الشحنات من تفقدها خوفاً من أن يكونون من أصحاب الحظ السيئ ممن غاصت طلباتهم في عمق المحيط.

 

في حين أطلق آخرون على الفيديو لقب "المقطع الحزين"، مطالبين بإجراءات أشد لشركات النقل تؤمن طلباتهم وشحناتهم.

(العربية)

 

 

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