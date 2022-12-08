Advertisement

من جديد عادت ظاهرة زواج الأطفال في مصر رغم تحذيرات الحكومة ووجود قانون رادع يعاقب بالحبس والغرامة كل من يتورط في تلك الجريمة.فقد شهدت إحدى القرى التابعة لمركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية شمال القاهرة حفل خطوبة أصغر عروسين من عائلة واحدة، حيث ما زالت العروس طفلة لم تبلغ العاشرة من عمرها وتدرس في الصف الرابع الابتدائي، بينما يبلغ العريس الطفل أيضا من العمر 12 عاما ويدرس في الصف السادس الابتدائي.وقالت والدة العريس الطفل ويدعى زياد إن حفل الخطوبة جاء بناءً على رغبة جدهما من ناحية الأم، وذلك لترابط العائلة والعمل على تلاحمها وجمع شملها وزيادة الروابط بينها، مشيرة إلى أن هذا الأمر يحدث كتقليد في العائلة، ويتم خلاله خطبة الأطفال منذ الصغر على أن يحدث الارتباط الرسمي بعد بلوغهم السن القانونية للزواج.وأضافت والدة العريس أن العائلة كانت تحتفل مساء أول أمس الثلاثاء بعرس أحد أبنائها وخلال الحفل تم شراء خاتمي الخطوبة للطفلين وإقامة حفل عائلي لهما.من جانبه تدخل المجلس القومي للطفولة والأمومة سريعا وحصل على تعهد من أولياء أمور الطفلين بإيقاف "الخطوبة" وعدم إتمام الزواج إلا بعد إتمام السن القانونية.(العربية)