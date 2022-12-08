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منوعات
"ثعبان الفرعون" يخرج عن السيطرة ويحرق سيدة!
Lebanon 24
08-12-2022
|
14:00
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تعرضت امرأة في موسكو لحروق بالغة بعد أن حاول نجلها مع أصدقائه إجراء تجربة كيميائية مميزة في المنزل.
وتبعا للمعلومات التي حصلت عليها قناة "SHOT" على تليغرام "قام صبيان صغيران في موسكو بزيارة أحد أصدقائهما في المنزل وبمرافقة والدة أحدهما، وقرر والد صديقهما البالغ من العمر 59 ترفيه الضيوف بعرض كيميائي ساحر، واقترح على الأطفال إجراء تجربة تشبه تجربة (ثعبان الفرعون) الكيميائية، وطلب منهم مزج السكر مع الصودا وصب الكحول فوق المزيج وإشعاله، وكان من المفترض أن يخرج من المزيج شيء يشبه الثعبان، لكن الأمور جرت بشكل خاطئ وخرجت من المزيج شعلة قوية تسببت بإحراق والدة أحد الضيفين، وسارع الرجل لإطفاء النار وطلب الإسعاف، ونقلت المرأة إلى المستشفى بعد أن تعرضت لحروق بالغة في وججها ورقبتها ويديها".
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وفي حديث مع الرجل صاحب فكرة التجربة قال "إنه أراد تعزيز تأثير التجربة وإبهار الحضور وقرر إضافة المزيد من الكحول أثناء إجرائها، لكن الأمور خرجت عن السيطرة ما تسبب بهذا الحادث".
(روسيا اليوم)
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