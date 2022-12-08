خطوبة تثير الجدل... الفتاة في الصف الرابع والفتى في السادس!

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تدخّل المجلس القومي للطفولة والأمومة في مصر، لإيقاف خطوبة طفلين في إحدى قرى محافظة الشرقية، ثالث محافظات مصر من حيث التعداد السكاني.وحصل المجلس على تعهد من أولياء أمور الطفلين بعدم إتمام الزواج إلا بعد إتمام السن القانونية، خاصة أن الفتاة في الصف الرابع الابتدائي 10 سنوات، والفتى في الصف السادس الابتدائي ويبلغ من العمر 12 عاماً.وأوضحت الأمينة العامة للمجلس القومي للطفولة والأمومة نيفين عثمان أن الواقعة رصدها خط نجدة الطفل 16000 من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، ثم تبينت صحتها، ليتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الطفلين من الممارسات الضارة.ويحكي مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل محمد نظمي تفاصيل الواقعة، قائلاً: "قامت لجنة حماية الطفولة بمحافظة الشرقية بالانتقال إلى منزل الطفلين، وتم تقديم التوعية لأسرة الطفلين بمخاطر الزواج المبكر للأطفال".وتابع نظمي: "تم أخذ التعهد اللازم على والدي الطفلين بحسن رعايتهما ووقف أي إجراء من هذا القبيل سواء إتمام الخطوبة أو الزواج قبل إتمام السن القانونية، والتعهد بحذف كافة الصور والفيديوهات الخاصة بهذه الواقعة من على وسائل التواصل الاجتماعي".وأكد مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل: "المجلس القومي للطفولة والأمومة لن يدخر جهداً لحماية الأطفال، وسيوفّر لهم كافة أوجه الدعم اللازم، لحمايتهم من كافة الأضرار والمخاطر والاستغلال الذي قد يتعرضوا له".ويناشد المجلس القومي للطفولة والأمومة المواطنين التواصل مع خط نجدة الطفل في حال تعرض الأطفال لعنف أو انتهاك، وفق عدد من آليات التواصل من بينها (الخط الساخن 16000)، أو من خلال تطبيق نبتة مصر، أو عبر رسائل الصفحة على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".