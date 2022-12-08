الحمل:

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ترقية طريقها إليك، تجني ثمرة اجتهادك.الثور:دعك من بعض الحماقات التي تحدث حولك. ركز فيما تعمل ولا تشتت انتباهك.الجوزاء:ربما تواجه بعض العقبات في العمل، تعامل معها بكل حكمة.السرطان:لا تترد في طلب المساعدة من زملائك، روح التعاون قد تكون أساس للنجاح.الأسد:فكر خارج الصندوق لتحقيق أهدافك العملية.العذراء:تنمية مهاراتك وتطويرها أمر هام للحصول على فرصة عمل أفضل.الميزان:تشعر بضغط في العمل يصيبك بالتوتر، اهدأ لتتمكن من إنجازه على أكمل وجه.العقرب:أنت بحاجة لأخذ قسط من الراحة.القوس:دماغك مزدحم بالأفكار، رتبها واعرضها على مديرك بثقة ولا تتردد.الجدي:أحلامك قد تتحول لواقع، احذر التكاسل.الدلو:يصيبك الإجهاد، اطلب إجازة واستمتع وانطلق بعيدا عن العمل.الحوت:لا تجعل المشاجرات تؤثر على تركيزك في العمل.