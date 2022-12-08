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برجك اليوم

Lebanon 24
08-12-2022 | 23:00
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 الحمل:
ترقية طريقها إليك، تجني ثمرة اجتهادك.
الثور:
دعك من بعض الحماقات التي تحدث حولك. ركز فيما تعمل ولا تشتت انتباهك.
الجوزاء:
ربما تواجه بعض العقبات في العمل، تعامل معها بكل حكمة.
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السرطان:
لا تترد في طلب المساعدة من زملائك، روح التعاون قد تكون أساس للنجاح.
الأسد:
فكر خارج الصندوق لتحقيق أهدافك العملية.
العذراء:
تنمية مهاراتك وتطويرها أمر هام للحصول على فرصة عمل أفضل.
الميزان:
تشعر بضغط في العمل يصيبك بالتوتر، اهدأ لتتمكن من إنجازه على أكمل وجه.
العقرب:
أنت بحاجة لأخذ قسط من الراحة.
القوس:
دماغك مزدحم بالأفكار، رتبها واعرضها على مديرك بثقة ولا تتردد.
الجدي:
أحلامك قد تتحول لواقع، احذر التكاسل.
الدلو:
يصيبك الإجهاد، اطلب إجازة واستمتع وانطلق بعيدا عن العمل.
الحوت:
لا تجعل المشاجرات تؤثر على تركيزك في العمل.
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