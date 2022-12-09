Advertisement

منوعات

أصبحوا أصغر سنا... ماذا يحصل مع المواطنين في كوريا الجنوبية؟

Lebanon 24
09-12-2022 | 05:00
A-
A+
Doc-P-1018375-638061699386222418.jpg
Doc-P-1018375-638061699386222418.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعد خطوة رسمية أقرها البرلمان، سيصبح الكوريون الجنوبيون قريبا أصغر عمرا، وذلك بمقدار عام أو عامين.

وأقر البرلمان الكوري الجنوبي، المعروف باسم "الجمعية الوطنية"، مجموعة من القوانين التي تتطلب استخدام نظام العمر المعمول به دوليا، في جميع المجالات القضائية والإدارية، بدلا من نظام "العمر الكوري" الفريد.
Advertisement

وبموجب تعديلات القانون المدني والقانون العام للإدارة العامة، التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في يونيو، سيتم توحيد الأنظمة العمرية المتعددة في كوريا الجنوبية مع النظام المعترف به دوليا، الذي يعتمد فيه العمر على تاريخ الميلاد، حسب ما أوضحت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.

ويوجد في كوريا الجنوبية ثلاثة أنظمة عمرية قيد الاستخدام حاليا. ويعد النظام الأكثر شيوعا هو ما يسمى بـ"العمر الكوري"، الذي بموجبه يبلغ الشخص عامه الأول في يوم ولادته، ويضاف إلى عمره عام في اليوم الأول من العام الجديد.

أما النظام الثاني فهو النظام المعترف به دوليا، حيث يتم تحديد عمر الشخص وفقا لتاريخ ميلاده، بينما يضيف النظام الثالث عاما إلى عمر الشخص في اليوم الأول من العام الجديد.

وأثار النقاد مخاوف من أن الأنظمة المختلفة قد تسبب ارتباكا في تقديم الرعاية الاجتماعية والخدمات الطبية والإدارية وتكبد تكاليف اجتماعية غير ضرورية. وقد تعهد الرئيس يون سيوك-يول بتوحيد النظام العمري في حملته الانتخابية."سكاي نيوز عربية" 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
07:15 | 2022-12-09
06:20 | 2022-12-09
05:59 | 2022-12-09
02:24 | 2022-12-09
02:00 | 2022-12-09
23:00 | 2022-12-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website