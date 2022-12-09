شاب عربي يُفاجئ مشجعا أرجنتينيا كان يستعد لمغادرة قطر بسبب نفاد أمواله... ماذا عرض عليه؟ (فيديو)

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في موقف إنساني وحفاوة بالغة، فاجأ صانع المحتوي العماني، أحمد النوفلي، الشهير بـ "أحمد باتو"، مشجعا أرجنتينيا كان يستعد لمغادرة قطر بسبب نفاد أمواله.ووثق مقطع فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أحد الصحفيين الأرجنتينيين وهو يجري لقاء مع أحد مواطنيه، الذي كان يستعد لمغادرة دولة قطر، التي تستضيف حاليا نهائيات كأس العالم.وأكد هذا المشجع أنه سيعود إلى بلاده بعد نفاد النقود التي كانت بحوزته، ما يعني أنه لن يكون قادرا على الإقامة في الفنادق والأماكن المخصصة لإقامة المشجعين وحضور باقي مباريات منتخب بلاده في المونديال.وهنا تدخل "أحمد باتو" في الحوار بين المراسل والمشجع، وقال له: "لا تغادر، الأرجنتين ستفوز باللقب، يجب أن تغادر مع الكأس.. ابق هنا حبيبي، سأستضيفك في منزلي".وهنا عمت الفرحة أجواء المقابلة، وأمسك المشجع الأرجنتيني بالشاب العماني وأخذا يرقصان ويهتفان للمنتخب الأرجنتيني.وبعدها قام الشاب العماني بحمل حقيبة المشجع الأرجنتيني وقال له "هيا إلى منزلي"، وبالفعل لحق به المشجع وسط أجواء من الفرحة والبهجة.