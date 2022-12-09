شاب عربي يُفاجئ مشجعا أرجنتينيا كان يستعد لمغادرة قطر بسبب نفاد أمواله... ماذا عرض عليه؟ (فيديو)

🎥♥️| أنتم في #قطر 🇶🇦..أنتم في بيتكم"
في بادرةٍ تدلُّ على كرم العرب وحُسن ضيافتهم.. المؤثر أحمد باتو يقتحم مقابلة تلفزيونية لمشجع أرجنتيني 🇦🇷 يستعد لمغادرة قطر لأنه لا يملك ما يكفي لتمديد إقامته، ويبادر باستضافته في منزله 🇶🇦#FIFAWorldCup | #Qatar2022#حياكم_في_قطر | #نديب_قطر pic.twitter.com/3cLiYzJlQW
— نديب قطر (@NadeebQa) December 6, 2022
🎥♥️| أنتم في #قطر 🇶🇦..أنتم في بيتكم"
في بادرةٍ تدلُّ على كرم العرب وحُسن ضيافتهم.. المؤثر أحمد باتو يقتحم مقابلة تلفزيونية لمشجع أرجنتيني 🇦🇷 يستعد لمغادرة قطر لأنه لا يملك ما يكفي لتمديد إقامته، ويبادر باستضافته في منزله 🇶🇦#FIFAWorldCup | #Qatar2022#حياكم_في_قطر | #نديب_قطر pic.twitter.com/3cLiYzJlQW