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بسبب منتخب المغرب... كيف أصبح هذا المدرّس مليونيراً؟

Lebanon 24
09-12-2022 | 14:00
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أصبح مدرس أميركي "مليونيرا" بين عشية وضحاها بعدما ربح مبلغا كبيرا من المال بسبب منتخب المغرب.

وفاز المدرس بمبلغ 1.6 مليون دولار أسترالي (مليون دولار أميركي) بعدما توقع وصول المغرب لربع نهائي المونديال، وهو ما حدث بعد إقصاء "أسود الأطلس" لإسبانيا.
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ووفقًا لتقرير على موقع "sports bible" فإن رجلا أميركيا في العشرينيات من عمره ويعمل مدرسا للكرة الطائرة، راهن بمبلغ بلغ 90 ألف دولار على تخطي منتخب المغرب لإسبانيا، ليربح مبلغا يفوق المليون دولار بسبب توقعه الصحيح.

وقال الفائز: كنت أتفقد هاتفي من حين لآخر، لكنني لم أشاهد المباراة، أنا لا أعرف اسم لاعب واحد من المغرب.

وتابع: لن أكذب وأقول إنني كنت أدرك ما أفعله، في نهاية اليوم كان رهانًا محظوظًا. أنا مجرد رجل عادٍ.

 
(العربية)
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