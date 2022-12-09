أحمد حلمي يعود للأفلام النفسية... ما جديده؟

يستعد أحمد حلمي لتقديم فيلم جديد بعنوان "لسه حتة" من المقرر تصويره في الفترة المقبلة.

وقال حلمي في تصريحات تلفزيونية، إن الفيلم كوميدي نفسي، وسيعرض في عيد الفطر المقبل، وهو من تأليف شريف نجيب وإخراج أحمد علاء.

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ويعيد الفيلم أحمد حلمي إلى الأعمال السينمائية ذات الأبعاد السيكولوجية النفسية، بعد غياب سنوات، مثل فيلم "آسف على الازعاج" في 2008 وشاركته البطولة منة شلبي ودلال عبدالعزيز ومحمود حميدة، وفيلم "كده رضا" في 2007.

يذكر أن آخر أعمال أحمد حلمي فيلم "واحد تاني" وشاركه في بطولته روبي، ونسرين أمين، وعمرو عبدالجليل، وسيد رجب.