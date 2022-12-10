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جريمة مروعة تهز بلداً عربياً.. والسبب "إيموجي" على فيسبوك!

Lebanon 24
10-12-2022 | 05:00
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جريمة مروعة هزت محافظة بابل العراقية، راح ضحيتها شخص، فيما أصيب اثنان آخران بسبب "إيموجي" على تطبيق "فيسبوك".

 

فقد كشف مصدر أمني عراقي أن "عائلة تسكن مدينة الكفل جنوبي بابل، تعرضت إلى هجوم مسلح من أقربائها، بسبب وضع أحد أفراد العائلة إيموجي (الوجه الضاحك) بدل (الحزين) على صورة أحد الأشخاص المتوفين، وهو من أقربائهم أيضا".

 

كما أضاف أن "ذوي الشخص المتوفى نشروا صورته بمناسبة مرور عام على وفاته، لكن أحد أفراد عائلة الضحايا، وهو صغير في العمر، وأمي لا يقرأ ولا يكتب، وضع إيموجي (أضحكني) على تلك الصورة، ما تسبب بغضب عائلة الشخص المتوفى".

 

 
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هجوم مباغت.. وإطلاق نار

وأكد أهل الضحايا أنهم تفاجأوا بالهجوم المباغت، مساء الأربعاء الماضي، دون سابق إنذار على منزلهم، وبدء إطلاق النار من الأسلحة تجاههم، ما تسبب بمقتل رب الأسرة وإصابة أخيه وابن أخيه، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.

 

ونفوا وجود خلافات سابقة أو عداوات أدت إلى هذا التطور، مؤكدين أن القتيل كان قبل أيام في منزل المتورطين بالجريمة بمناسبة مرور عام على وفاة أحد كبار عائلتهم.

 

وطالب أهل الضحية الحكومة العراقية بالتدخل والقصاص من المتورطين بتلك الجريمة.

(العربية)

 

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