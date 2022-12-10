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إليكم توقعات ماغي فرح للأبراج للعام 2023.. من سيكون الأكثر حظاً؟

Lebanon 24
10-12-2022 | 02:00
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تحدثت الإعلامية وخبيرة الأبراج ماغي فرح عن توقعات العام الجديد 2023، وعن أكثر الأبراج حظا هذا العام، والتي سوف تعيش أجمل أيام حياتها، والمفاجأة التي ستحدث لكل برج حسب تحركات الكواكب والنجوم في عالم الفلك، بحسب ما نشر موقع "ليالينا".

 

برج الحمل

سوف تكون سنة الانتصارات له على الكثير من المصائب، حتى إذا حدث وقام بخطأ في أول 4 أشهر من العام، سوف تتضح الصورة فيما بعد ويكون في أفضل نسخة منه.

 

برج الثور

برج الثور سوف يكون مرتبكاً قليلاً في بداية العام الجديد، ولكنه في المجمل هو عام يحصد فيه إنجازات على المستوى الشخصي والعملي، وسوف يصل إلى مكان ما في النهاية.

 

برج السرطان

هذه السنة أفضل من السنوات السابقة، وهذا بسبب كوكب جوبيتير الذي غادر المنطقة المواجهة له، وهذا يعني أن تنتهي المعارك الكثيرة في حياته، والتي سببت له الأحزان، وسوف يحقق مجموعة من الثروات أو يأتي له إرث وربح من خلال أحد المقربين.

 

برج العذراء

سنة التغيرات الجذرية لبرج العذراء فسوف يتعامل مع الأوضاع الجديدة ويشهد مغامرات مختلفة في حياته، وسوف يكتشف حقيقة الكثير من الأشياء من حوله، وإذا حاول التصرف بطريقة صحيحة فسوف ينجح.

 

برج الميزان

هذه السنة تمنحه فرصة جديدة ومساعدات إيجابية وطموحة، فهي سنة أفضل من التي قبلها، كما أنه سوف تتحسن أوضاعه المالية بشكل كبير.

 

برج العقرب

هي سنة التغير والانتفاضة للأوضاع القديمة وقلب الشؤون رأسا على عقب، ستكون سنة القفزات الكبيرة والجبارة ومميزة بكل يوم فيها من مفاجآت مذهلة وفرصة ثمينة لحياة أفضل له.

 

برج الجدي

سنة المشاريع والاستثمارات الناجحة والحظوظ المالية، كما يفكر في شراء عقار أو منزل أو مكتب، أو استعادة ملكية قديمة.

 

برج الدلو

هو من الأبراج المحظوظة هذا العام في سنة يوجد بها دورة جديدة من النجاح بعد محاولات الإحباط المستمر، فهو عام مليء بالوعود واللقاءات السحرية.

 

برج الحوت

تعتبر السنة الجديدة له هي سنة النهضة والالتزامات الجديدة والغير عادية والتطورات والتغييرات التي لم يكن لها أي حساب من قبل، وتوجه نحو الأفضل.

(ليالينا)

 

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