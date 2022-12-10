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فيدو ينتشر كالنار في الهشيم: مشهد خطير في زفاف عروسين.. و"الداخلية" تتحرك!

Lebanon 24
10-12-2022 | 04:35
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كشفت وزارة الداخلية المصرية، أمس الجمعة، ملابسات مقطع فيديو متداول يظهر خلاله جلوس بعض الأشخاص على نوافذ سيارتين حال سيرهما بـ"رعونة وتهور".

 

ونشرت الداخلية المصرية مقطع فيديو للواقعة، التي حدثت في منطقة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة.

كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر أحد البرامج التليفزيونية بإحدى القنوات الفضائية يظهر خلاله قيام بعض الأشخاص بالجلوس على نوافذ سيارتين حال سيرهما برعونة وتهور بدائرة قسم شرطة أول #أكتوبر #بالجيزة . pic.twitter.com/eqvS0DM3tW

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بالفحص وبإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط المخالفين، وفقا لبيان الداخلية.

 

بمواجهتهما أيدا ما جاء بمقطع الفيديو وقررا ارتكابهما الواقعة ابتهاجا بـ"حفل زفاف أحد أصدقائهما"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الواقعة، حسب بيان الداخلية المصرية.

(العربية)

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