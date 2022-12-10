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فنون ومشاهير

كم يتقاضى هاري وميغان عن كل دقيقة من فيلمهما على "نتفليكس"؟

Lebanon 24
10-12-2022 | 10:28
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أفاد تقرير إخباري بأن ميغان ماركل والأمير هاري يجنيان على الأرجح 244 ألف جنيه إسترليني (300 ألف دولار) في الدقيقة مقابل مسلسلهما الجديد على منصة "نتفليكس".


وتضمنت حلقات الفيلم الوثائقي الذي بلغت قيمته 88 مليون جنيه إسترليني، صورا لم تعرض من قبل للزوجين وأطفالهما، إلى جانب مقابلات معهما وأصدقائهما المقربين.
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وأعطى دوق ودوقة ساسكس خلال الحلقات، لمحة عن حياتهما، على الرغم من مطالبتهما المستمرة بالخصوصية، وانتقادهما المتواصل لتطفل الصحافة عليهما.


وكشف الفيلم الوثائقي (360 دقيقة) حقائق غير ممعروفة تخص حياتهما (هاري وميغان) داخل العائلة الملكية البريطانية، وتضمن لقطات عائلية حميمة وصورا خلف الكواليس.


وانتقد المطلعون داخل القصر الملكي الفيلم، زاعمين أنه لم يطلب من العائلة الملكية التعليق قبل إطلاقه، على الرغم من افتتاح المسلسل بالكلمات التالية: "رفض أفراد العائلة الملكية التعليق على محتوى هذه السلسلة".


وبدأت منصة "نتفليكس" يوم الخميس عرض سلسلة وثائقية عن الأمير هاري وزوجته ميغان، وسط جدل واسع في بريطانيا منذ الكشف عن إعلانها الترويجي. وسيتم عرض حلقة جديدة في 15 كانون الاول الجاري.


وأوضحت كاتبة السلسلة أوميد سكوبي أن هذا المسلسل الذي يتوزع على 6 حلقات "سيتناول الجانب الآخر من قصة حبهما (هاري وميغان) والصعوبات التي واجهاها".


ووعد القائمون على الفيلم بالكشف عن ملابسات قصة تخلي دوق ودوقة ساسكس عن واجباتهما الملكية.

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