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كأس العالم2022

أعلى برج في العالم يتزين بعلم المغرب بعد تأهل "الأسود" لنصف نهائي المونديال (فيديو)

Lebanon 24
10-12-2022 | 02:00
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تزين أعلى برج في العالم، "برج خليفة" في مدينة دبي الإماراتية، بعلم المغرب، كنوع من أنواع المساندة والمؤازرة لأسود الأطلس، احتفالا بتأهلهم لنصف نهائي مونديال قطر.
وسطر منتخب المغرب إنجازا تاريخيا ببلوغه نصف نهائي كأس العالم "قطر 2022"، بعد الفوز على البرتغال بنتيجة (1-0)، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات ربع النهائي.
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وأصبح المنتخب المغربي أول منتخب عربي وإفريقي في التاريخ يصعد لنصف نهائي كأس العالم.
 
ويلتقي المنتخب المغربي في المربع الذهبي، يوم الأربعاء المقبل، مع الفائز من المباراة التي ستجمع في وقت لاحق اليوم بين منتخب فرنسا حامل لقب كأس العالم ونظيره الإنجليزي.

كأس العالم2022

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