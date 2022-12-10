أعلى برج في العالم يتزين بعلم المغرب بعد تأهل "الأسود" لنصف نهائي المونديال (فيديو)

تزين أعلى برج في العالم، "برج خليفة" في مدينة دبي الإماراتية، بعلم المغرب، كنوع من أنواع المساندة والمؤازرة لأسود الأطلس، احتفالا بتأهلهم لنصف نهائي مونديال قطر.

وسطر منتخب المغرب إنجازا تاريخيا ببلوغه نصف نهائي كأس العالم "قطر 2022"، بعد الفوز على البرتغال بنتيجة (1-0)، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات ربع النهائي.

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#برج_خليفة في #دبي يكتسي بعلم 🇲🇦#المغرب بمناسبة فوز #منتخب_المغرب على #البرتغال الراية حمراء مغربية 🇲🇦#المغرب_البرتغال #المغرب #أسود_الأطلس نحبكم بالزاف 🇲🇦#كأس_العالم_قطر_2022 pic.twitter.com/SBWDUqJeBf — Mohammed Taqi (@MohdTaqi11) December 10, 2022





وأصبح المنتخب المغربي أول منتخب عربي وإفريقي في التاريخ يصعد لنصف نهائي كأس العالم. وأصبح المنتخب المغربي أول منتخب عربي وإفريقي في التاريخ يصعد لنصف نهائي كأس العالم.

ويلتقي المنتخب المغربي في المربع الذهبي، يوم الأربعاء المقبل، مع الفائز من المباراة التي ستجمع في وقت لاحق اليوم بين منتخب فرنسا حامل لقب كأس العالم ونظيره الإنجليزي.