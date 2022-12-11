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عمليات التجميل تزداد رواجا بين الرجال... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
11-12-2022 | 11:00
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تنتشر الإجراءات التجميلية، بما فيها العمليات الجراحية بشكل كبير هذه الأيام، إلا أن الإقبال عليها ليس حكرا على النساء، إذ ذكرت عيادة تجميل بريطانية أن أعداد الرجال الذين يرغبون في زراعة "سوالف" وشعر في منطقة الذقن، في تزايد كبير، خاصة بالتزامن مع مباريات كأس العالم.
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وقالت عيادة تجميل في مدينة مانشستر البريطانية، والتي تقدم الإجراء الذي تبلغ قيمته 4 آلاف جنيه إسترليني، إنها شهدت زيادة بنسبة 25 في المائة في الرجال الراغبين بالحصول على شعر الوجه، خلال العام الماضي.

وقال الدكتور عاصم شاهملك، مؤسس عيادة "كراون"، إن عملاءه يتخذون من شكل مدرب منتخب إنجلترا، غاريث ساوثغيت، كمصدر إلهام لهم، معربين عن رغبتهم في الحصول على "سوالف" شبيهة لتلك التي يملكها المدرب".

وأوضحت العيادة أنها أجرت 250 عملية زرع لحية أو سوالف حتى الآن هذا العام، مقارنة مع 201 في نفس الفترة عام 2021.

وحدثت "زيادة قوية" في الشهرين الماضيين، حيث تم إجراء أكثر من 70 في الأسابيع الأخيرة وحدها، "أثارها جزئيا كأس العالم وغاريث ساوثغيت"، وفقا للعيادة.

وأوضح شهمالك أن أحد المتلقين الجدد لعملية زرع سوالف، والذي زرع 200 بصيلة (حوالي 500 شعرة) في منطقة السوالف، هو "مشجع كرة قدم كبير، وقال إن ساوثغيت كان شخصا مصدر إلهام له".

وتابع: "مدرب منتخب إنجلترا نموذج يحتذي به ملايين الرجال. يحبون الطريقة التي يتحدث بها والطريقة التي يبدو بها".

ويشكو ما يقرب من نصف الرجال من وجود بقع صلعاء في لحيتهم أو سوالفهم، وفقا لاستطلاع شمل ألف شخص، حسب ما أوضحت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وعادة ما تكون المشكلة وراثية، لكن يمكن أيضا إلقاء اللوم على النظام الغذائي غير المتوازن، والتوتر، والاختلالات الهرمونية.

وتتم عملية زرع الشعر في الوجه، التي تستغرق من 4 إلى 6 ساعات، تحت تأثير مخدر موضعي، مما يعني أن المرضى على دراية بما يحدث أثناء العملية، لكنهم لا يشعرون بالألم.

ينمو الشعر الذي تتم زراعته في غضون 10 إلى 16 أسبوعا بعد العملية.

يذكر أنه في كأس العالم الأخير، شهدت بريطانيا ارتفاعا في مبيعات الصدريات، كتلك التي كان يرتديها المدرب أثناء المباريات.

وذكرت سلسلة متاجر "ماركس أند سبينسر"، عن زيادة بنسبة 35 في المائة في مبيعات الصدريات، نتيجة لارتدائه قطعة الملابس.

في كأس العالم هذا، لحية ساوثغيت هي التي تعلق بها الرجال، إذ يقول المرضى إنها تمنحه سلطة طبيعية وتميزه كقائد"، وفق شهمالك."سكاي نيوز عربية" 
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