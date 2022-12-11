العد العكسي سيبدأ.. اليكم ابرز توقعات ماغي فرح للعام 2023 فماذا ينتظرنا؟

نشر موقع "الجميلة" ابرز التوقعات للعالم الصادرة عن عالمة الفلك ماغي فرح من كتابها الجديد "بوابة الخروج من الازمات":

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يعتبر عام 2023 مليء بالحلول والأحداث التي تخفف من الضغوطات، كما أنه أفضل من السنوات السابقة. يتخلل العام الجديد تطورات وإحتمالات وأحداث كثيرة لكن هو عام يَعِد أيضاً بحلول وتحول المشهد الفلكي المعاكس الذي شهدناه في بداية العام 2020 والذي غيّر وجه العالم بحدوث وباء كورونا وما تبعه من مشاكل في العالم. تشير الخريطة الفلكية إلى أنّ الأخطار ستزول، وهناك تغيير في أماكن الأفلاك لمصلحة العالم.عام 2023 هو بداية لعصر جديد تطرأ معه تغييرات في عالم التكنولوجيا والاكتشافات التي تشكل مفترق طريق نحو عالم جديد يعد في الأفضل وبرفاهية رغم بعض المخاطر التي تجعلنا أمام إنقلاب عام في مجرى الأمور سواء في الشأن المناخي أو الصحي أو الاقتصادي أو التقني.هناك الكثير من الكوارث الطبيعية والفياضانات والحرائق كما حصل في السابق. كما لا شك أنّ هناك أزمة مالية تغزو العالم ومستمرة مع الفوضى الاقتصادية وإنكماش سيشل الأسواق. تزداد مشكلة المهاجرين كما ستتفاقم أزمة البورصة قبل شهر أوكتوبر 2023. هذا وسيحصل تغيير مناخي يستدعي ضرورة وضع قوانين عالمية لمحاربة التلوث.يتوصل نشاط الشمس إلى ذروته في عام 2023 فنشهد عواصف شمسية تؤدي إلى حرائق وحرارة مرتفعة وفياضانات، رغم ذلك سيكون عام 2023 منعطفاً إلى جديد وأقل خطر من السابق.إبتداءً من تاريخ 7 اذار 2023 سنكون أمام تغيير ونلمسه جميعاً وحتى لو كانت الفترة الواقعة قبل ذلك التاريخ محفوفة في المخاطر . يُشكل كوكب ساتورن في برج الحوت إبتداءً من تاريخ 7 آذار مثلثاً مع أورانوس ويخفف من الضغط.سيكون كوكب ساتورن وهو كوكب الثبات والاستقرار والوقار ويمثل الصبر والتروي والانضباط مع كوكب أورانوس هو كوكب المفاجآت والغضب، في وضع أفضل، وسنتحرر من القيد رويداً رويداً بين شهري اذار وايار 2023. ومع إنتقال بلوتون من برج الجدي إلى برج الدلو بين شهري ايار وحزيران، يكون هناك تغيير في بعض الأوضاع العالمية.يعتبر وجود جوبيتور في الثور إنقلاب إيجابي، ويشكل كوكب مارس بعض المناوشات والمشاكل في كل العالم، وقد يكون هناك أجواء دقيقة مع كوكب مارس في برج الجوزاء وتستمر حتى النصف الثاني من العام 2023.يُشكل ساتورن مربعاً مع أورانوس ويستمر إنما بوتيرة أخف حتى شهر اذار 2023، لينتقل إلى برج الحوت فيشكل مثلثاً جيداً مع أورانوس الموجود في الثور. فيختفي هذا المشهد الفلكي المعاكس جداً إعتباراً من اذار 2023، لا بل تصبح الأمور أفضل مع دخول جوبيتور إلى الثور لينضم إلى أورانوس في شهر ايار 2023.