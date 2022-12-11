Advertisement

منوعات

اجتماع "لجنة بناية" يتحول لمجزرة.. رجل يقتل 3 من جيرانه

Lebanon 24
11-12-2022 | 07:10
A-
A+
Doc-P-1019068-638063648491689488.png
Doc-P-1019068-638063648491689488.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت وسائل إعلام إيطالية، اليوم الأحد، بمقتل ثلاث نساء عندما أخرج رجل مسدسه وفتح النار خلال اجتماع للمقيمين في بناية سكنية في روما.

وذكرت تقارير أولية أن السلطات ألقت القبض على المسلح بعد إطلاق النار الذي وقع في حانة بحي فيدين بالمدينة حيث عقد الاجتماع.
Advertisement

وذكرت التقارير أن شخصاً رابعاً أصيب بجروح خطيرة إثر إطلاق النار.
 
(العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
14:00 | 2022-12-11
11:00 | 2022-12-11
08:00 | 2022-12-11
07:15 | 2022-12-11
05:00 | 2022-12-11
02:00 | 2022-12-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website