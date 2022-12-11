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الحمليوم آخر يحمل بعض التعب والهموم ..تبدو شخصاً غامضاً منشغل بأمورك الشخصيّة وتشعر أنك مكبّل ومقيّد ..كذلك المسؤولية على عاتقك خاصّة ضمن المنزل وتجاه محيطك العائلي ..ربما الظروف تجعلك قليل الحيلة ومتأخّر الخطوات ..عززّ التفكير الإيجابيّ وحاول أن تتقبّل الصعوبات بهذا اليوم الذي ينتهي بشكل أفضل.الثوريومك مليء بالحركة والنشاط و بالتجديد وبإمكانك أن تبدأ خططك الشخصيّة و يعطيك انفتاحاً بعلاقاتك مثل أن تتلقى اتصالات تتواصل وتتكلم أكثر وتقوم بتنقلات قريبة وسفرات قصيرة فتبدو مبتهجاً حين تجتمع بالناس وعندك كمّاً من المعلومات.الجوزاءيوم مريح بكلّ الأحوال و بإمكانك أن تهتمّ بالنواحي الترفيهية.. وقد تحصل على مكاسب ماديّة وتتداول المال إن كان من ربح أو نفقات تصرفها ..إنّ استمرار المريخ لديك أمر لصالحك فتبدو أكثر اندفاعاً ورغبة بالتجديد ولديك طريقة بالكلام تجعلك محبوباً وخفيف الظلّ.السرطانيواصل القمر تقدمه لديك حتى الساعات الأخيرة لليوم فيعطيك ارتياحاً شخصيّاً حيث تبدو أكثر تفاؤلاً ويزيدك شعبيّة بين الناس.. تسعى أن تجددّ بحياتك مزوّداً بثقة كبيرة بالنفس ..تفي بوعودك وتكون صادقاً لأبعد الحدود ..تميل أن تعيش أحلامك بواقعيّة ..وقد تهتمّ بنواحي صحية وبنظام الغذاء.الأسدالفلك بهذا اليوم يعطيك بجوانب معينة ويحرمك بأخرى ..تعيش بعض التوتر ويكون الحدس فيه خوف وتبدو أكثر كآبة..بناحية ثانية وبسبب زوايا الزهرة خاصّة تجاه بلوتو سوف تنال الحظوظ مثل فوائد و تعلو مكانتك وتزيد مواردك الماديّة ..بالساعات الأخيرة من اليوم تشعر بارتياح كبير واطمئنان.العذراءتحالفك الحظوظ بهذا اليوم خاصّة بالعمل الجماعي والشراكة والفوائد التي تتلقاها وبالمكاسب والعلاقات.. تميل أن تهتمّ بالصداقة وتجد دعماً من الرفاق الموثوقين ..تشعر بتحررّ وتتمتّع بذكاء وفطنة وتجذب اهتمام الجنس الآخر.الميزانيوم لابأس به و قد تحدث تغييرات جديدة لصالحك كما و تهتمّ بأمور المعيشة والعائلة والشراء بطريقة عمليّة ..تستطيع تحقيق نجاحاً اجتماعيّاً ويكون نجمك محبوباً وتجد كلّ القبول من الآخرين.العقربيومك إيجابيّ بامتياز ..تعيش أجواء مسليّة وتسعى لأن تجدد بحياتك وتبحث عن مصلحتك وتأخذ فرصتك وتميل لبعض التغيير بأمورك الشخصيّة و بمظهرك ..بإمكانك أن تخطط لسفر أو تهتمّ بمواضيع ترفيهيّة وتتعرّف بأشخاص جدد وتنال عدّة فوائد.القوسعليك أن تنتبه بهذا اليوم من نواحي الصحّة النفسيّة وبطريقة تعاملك مع الآخرين ..فقد تقلّ الحظوظ وتبدو مندفعاً غضوب سريع التأثر والعصبية ولاتعرف أن تجد حلاًّ سريعاً ..تكون شخصاً متناقضاً وتنقصك الدبلوماسية.. تتحسّن ظروفك ليلاً.الجديلديك يوم مهمّ حيث تعيش فترة جيّدة فيها أخبار تنتظرها.. صباحاً يكون هناك تطورات إيجابية..وقت ملائم للمشاركة والحياة الإجتماعية والتعاون فتظهر مرونة و تتفهّم كلّ من حولك..كما وتتحسّن صحتك وتميل للإهتمام بمظهرك وتدللّ نفسك فقط تحاشى مواجهة عدوّك.الدلوتقع على كاهلك بعض المسؤوليات المتبقية من اليوم الماضي وقد يزداد شعورك بالتعب تتوتّر نفسياً أو تتعب جسديّاً بسبب بذل جهد إضافي ..تذكّر أنه أمر مؤقت وتنحسر المعاكسات ليلاً..لذا عليك أن تفكر بإيجابيّة وتكتفي نهاراً بالعمل المهمّ .الحوتيوم يعتبر للحظّ ونفسيّاً تشعر براحة وانسجام وقبول ضمن محيطك ..حيث تتأقلم بكلّ الظروف وتحاول أن تفعل كلّ ما يجعلك سعيداً ويسلّيك..تبدو مليئاً بالطاقة ومتفائل وتميل للمرح وصراحتك ليست جارحة..وقت مناسب للتنزّه والتجديد وزيارة او استقبال الأصدقاء.