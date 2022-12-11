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منوعات
حبس مدونة شهيرة في مصر بتهمة النصب... اليكم التفاصيل
Lebanon 24
11-12-2022
|
23:12
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أمرت النيابة العامة في مصر بحبس المدونة الشهيرة هدير عاطف وشقيقة زوجها وتدعى هاجر محمود، وزوج الأخيرة تامر عادل، بعد اتهامهم بـ"النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين بطرق غير مشروعة".
وكذلك أمرت النيابة العامة بسرعة ضبط بلال محمود زوج هدير عاطف، حيث إنه هارب ومتهم بذات التهم.
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وكانت قصة هدير عاطف قد شغلت رواد منصات التواصل الاجتماعي، الأحد، بعد ظهور والدتها في مقطع فيديو تدعي فيه أن مجهولين اختطفوا ابنتها انتقاما من زوجها الهارب الذي استولى على أموالهم، كما زعمت الأم أن ابنتها طلقت بمجرد علمها بممارسات زوجها غير المشروعة.
وكشفت السلطات أنها تلقت بلاغات من 16 مواطنا باتهام مدونة الأزياء الشهيرة وزوجها المسجل خطر وشقيقته وزوجها، بالنصب والاحتيال عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية بإيهامهم بامتلاكهم مجموعة شركات تعمل في عدة مجالات، منها السيارات والعقارات وتداول الأوراق المالية، بزعم استثمار تلك الأموال لهم مقابل أرباح مالية.
وحسب ما رصدته أجهزة الأمن، فإن هدير عاطف روجت عبر صفحتها على "إنستغرام" لأنشطة تلك الشركات بين متابعيها.
وخلال الاستجواب الأمني، اعترف المتهمون المضبوطون بتلقي أموال من المجني عليهم بلغت أكثر من مليون جنيه، بحجة استثمارها مقابل أرباح، إلا أنهم لم يقوموا بذلك ولم يردوا أصول المبالغ.
وتولت النيابة العامة التحقيق مع المتهمين وأمرت بضبط زوج المدونة الهارب."سكاي نيوز عربية"
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