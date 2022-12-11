Advertisement

منوعات

حبس مدونة شهيرة في مصر بتهمة النصب... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
11-12-2022 | 23:12
A-
A+
Doc-P-1019212-638064225428371411.jpg
Doc-P-1019212-638064225428371411.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أمرت النيابة العامة في مصر بحبس المدونة الشهيرة هدير عاطف وشقيقة زوجها وتدعى هاجر محمود، وزوج الأخيرة تامر عادل، بعد اتهامهم بـ"النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين بطرق غير مشروعة".

وكذلك أمرت النيابة العامة بسرعة ضبط بلال محمود زوج هدير عاطف، حيث إنه هارب ومتهم بذات التهم.
Advertisement

وكانت قصة هدير عاطف قد شغلت رواد منصات التواصل الاجتماعي، الأحد، بعد ظهور والدتها في مقطع فيديو تدعي فيه أن مجهولين اختطفوا ابنتها انتقاما من زوجها الهارب الذي استولى على أموالهم، كما زعمت الأم أن ابنتها طلقت بمجرد علمها بممارسات زوجها غير المشروعة.

وكشفت السلطات أنها تلقت بلاغات من 16 مواطنا باتهام مدونة الأزياء الشهيرة وزوجها المسجل خطر وشقيقته وزوجها، بالنصب والاحتيال عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية بإيهامهم بامتلاكهم مجموعة شركات تعمل في عدة مجالات، منها السيارات والعقارات وتداول الأوراق المالية، بزعم استثمار تلك الأموال لهم مقابل أرباح مالية.

وحسب ما رصدته أجهزة الأمن، فإن هدير عاطف روجت عبر صفحتها على "إنستغرام" لأنشطة تلك الشركات بين متابعيها.

وخلال الاستجواب الأمني، اعترف المتهمون المضبوطون بتلقي أموال من المجني عليهم بلغت أكثر من مليون جنيه، بحجة استثمارها مقابل أرباح، إلا أنهم لم يقوموا بذلك ولم يردوا أصول المبالغ.

وتولت النيابة العامة التحقيق مع المتهمين وأمرت بضبط زوج المدونة الهارب."سكاي نيوز عربية" 
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
23:00 | 2022-12-11
14:00 | 2022-12-11
11:00 | 2022-12-11
08:00 | 2022-12-11
07:15 | 2022-12-11
07:10 | 2022-12-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website