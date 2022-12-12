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منوعات
"جريمة ضاحكة"... اليكم التفاصيل
Lebanon 24
12-12-2022
|
02:00
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كشفت وزارة الداخلية في مصر ملابسات واقعة "أبو كيان"، التي أثارت موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي من جراء إعلان للترويج لبيع المواد المخدرة المتنوعة مرفق بها أرقام هواتف محمولة "محددة".
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ونشرت الداخلية المصرية على صفحتها على فيسبوك تفاصيل الواقعة، إضافة إلى الإجراءات القانونية التي جرى اتخاذها حيال الواقعة.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر إعلانا لشخص يدعى أبو كيان عن ترويج للمخدرات بجميع أنواعها وتخصيص أرقام هاتفية لراغبي الشراء.
وتمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة وتبين أنه أحد العناصر الإجرامية الخطرة "شهرته أبو كيان"، ويقيم بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية.
وعُثر بحوزته على 6 كيلو غرامات من مخدر الحشيش وكمية من مخدر الهيروين و2 كيلو غرام من مخدر الهيدرو وبندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار ومبلغ مالي وهاتف محمول وعدد من المطبوعات الورقية مختلفة الأحجام مُدون عليها "أبو كيان لجميع أنواع المكيفات (أيس - حشيش - مادة - بانغو - تامول ورقمي هاتفين مُحددين).
وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والسلاح الناري لحماية نشاطه الإجرامي والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي والهاتف المحمول للاتصال بعملائه."سكاي نيوز عربية"
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