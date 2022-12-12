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عرض ألعاب نارية... هكذا تحوّل الى حدث حزين

Lebanon 24
12-12-2022 | 16:00
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تحول احتفال بالألعاب النارية في سيدني إلى حدث حزين بعدما تسببت الشرارات المتطايرة في إصابة 9 أشخاص على الأقل.

وتجمع المئات على شاطئ ألامبي هايتس في سيدني لمشاهدة عرض ألعاب نارية يترافق مع أغنيات خاصة بعيد الميلاد.
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وبينما كانت الحشود تستمتع بمشاهدة العرض، خرجت الألعاب النارية عن السيطرة، وبدأت تتساقط نحو الأسفل تجاه الجالسين على الشاطئ.

واستدعيت على الفور فرق الإسعاف والطوارئ للتعامل مع الحادثة التي أسفرت عن إصابات وحروق لعدة أشخاص.

وفتحت السلطات تحقيقا في الحادث لمعرفة الأسباب التي أدت إلى خروج الألعاب النارية عن السيطرة."سكاي نيوز عربية" 
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