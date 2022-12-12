Advertisement

منوعات

تركت طفل شقيقها في مدخل أحد الأبنيّة وهربت!

Lebanon 24
12-12-2022 | 11:00
A-
A+
Doc-P-1019346-638064491541972601.jpg
Doc-P-1019346-638064491541972601.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت الأجهزة الأمنية في محافظة الجيزة المصرية ملابسات تداول مقطع فيديو على تطبيق "إنستغرام"، متضمناً العثور على طفل حديث الولادة بمدخل أحد العقارات بالمقطم، وضبط مرتكبي الواقعة.

وبالفحص وإجراء التحريات وجمع المعلومات والاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد "السيدة القائمة بالتخلي عن الطفل".
Advertisement

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافها وأمكن ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، وأن الطفل الذي قامت بالتخلي عنه هو نجل شقيقتها.
 
 
(العربية)
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
12:03 | 2022-12-12
10:30 | 2022-12-12
08:00 | 2022-12-12
05:48 | 2022-12-12
05:00 | 2022-12-12
02:00 | 2022-12-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website