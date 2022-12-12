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منوعات
تركت طفل شقيقها في مدخل أحد الأبنيّة وهربت!
Lebanon 24
12-12-2022
|
11:00
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كشفت الأجهزة الأمنية في محافظة الجيزة المصرية ملابسات تداول مقطع فيديو على تطبيق "إنستغرام"، متضمناً العثور على طفل حديث الولادة بمدخل أحد العقارات بالمقطم، وضبط مرتكبي الواقعة.
وبالفحص وإجراء التحريات وجمع المعلومات والاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد "السيدة القائمة بالتخلي عن الطفل".
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وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافها وأمكن ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، وأن الطفل الذي قامت بالتخلي عنه هو نجل شقيقتها.
(العربية)
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