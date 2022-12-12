سقطوا في بحيرة متجمدة.. مأساة الأطفال تهز بريطانيا

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في مأساة هزت بريطانيا الثلاثاء، قالت الشرطة البريطانية، إن ثلاثة أطفال لقوا حتفهم، إثر سقوطهم في بحيرة متجمدة، في حين يرقد طفل رابع مصاب في حالة حرجة بالمستشفى، يوم الأحد.وبحسب صحيفة "غارديان"، فإن الأطفال الذين سقطوا في بحيرة بمنطقة ويست ميدلاندس، تبلغ أعمارهم 8 و10 و11 سنة.ولدى إخراج الأطفال من البحيرة في متنزه "بابس ميل" في محمية طبيعية، كانت قلوبهم قد توقفت العمل، من جراء السقوط في البحيرة المتجمدة.وجرى إبلاغ السلطات عن وجود 6 أطفال في البداية، وهو ما جعل عناصر الإنقاذ يواصلون عمليات البحث يوم الاثنين.وأوضحت الشرطة أنه ليست ثمة تقارير عن أطفال مفقودين في المنطقة، لكن البحث سيتواصل لأجل التأكد من عدم وجود أي مفقود.وهرع عناصر من الشرطة ورجال الإطفاء إلى موقع البحيرة من أجل إخراج الأطفال، وعندما حاول عنصر من الشرطة أن يغطس في المياه المتجمدة أصيب بتراجع كبير في حرارة الجسم.وجرى تقديم الإسعافات الأولية للأطفال إثر إخراجهم من المياه المتجمدة، ثم نقلوا إلى المستشفى في حالة حرجة للغاية، لكن ثلاثة منهم فارقوا الحياة.