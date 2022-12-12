Advertisement

منوعات

سقطوا في بحيرة متجمدة.. مأساة الأطفال تهز بريطانيا

Lebanon 24
12-12-2022 | 12:03
A-
A+
Doc-P-1019429-638064688438994752.png
Doc-P-1019429-638064688438994752.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
في مأساة هزت بريطانيا الثلاثاء، قالت الشرطة البريطانية، إن ثلاثة أطفال لقوا حتفهم، إثر سقوطهم في بحيرة متجمدة، في حين يرقد طفل رابع مصاب في حالة حرجة بالمستشفى، يوم الأحد.

وبحسب صحيفة "غارديان"، فإن الأطفال الذين سقطوا في بحيرة بمنطقة ويست ميدلاندس، تبلغ أعمارهم 8 و10 و11 سنة.
Advertisement

ولدى إخراج الأطفال من البحيرة في متنزه "بابس ميل" في محمية طبيعية، كانت قلوبهم قد توقفت العمل، من جراء السقوط في البحيرة المتجمدة.

وجرى إبلاغ السلطات عن وجود 6 أطفال في البداية، وهو ما جعل عناصر الإنقاذ يواصلون عمليات البحث يوم الاثنين.

وأوضحت الشرطة أنه ليست ثمة تقارير عن أطفال مفقودين في المنطقة، لكن البحث سيتواصل لأجل التأكد من عدم وجود أي مفقود.

وهرع عناصر من الشرطة ورجال الإطفاء إلى موقع البحيرة من أجل إخراج الأطفال، وعندما حاول عنصر من الشرطة أن يغطس في المياه المتجمدة أصيب بتراجع كبير في حرارة الجسم.

وجرى تقديم الإسعافات الأولية للأطفال إثر إخراجهم من المياه المتجمدة، ثم نقلوا إلى المستشفى في حالة حرجة للغاية، لكن ثلاثة منهم فارقوا الحياة.
 
ونبهت السلطات المحلية في المنطقة، الآباء إلى ضرورة تحذير أبنائهم من مغبة اللهو مع الجليد، لأنه قد يودي بحياتهم.

وبادر عدد من المسؤولين المحليين إلى الإعراب عن التعاطف والتضامن مع عائلات الضحايا، واصفين حالتهم بـ"المُدمرة"، إثر فقدانهم فلذات الأكباد.
 
(سكاي نيوز عربية) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
16:00 | 2022-12-12
14:18 | 2022-12-12
14:00 | 2022-12-12
11:00 | 2022-12-12
10:30 | 2022-12-12
08:00 | 2022-12-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website