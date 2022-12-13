هل يكون هذا البرج الاوفر حظا في 2023 بحسب ماغي فرح؟

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بشرت خبيرة الفلك الإعلامية ماغي فرح الأبراج الاثني عشر بالإنفراج والتغيير الإيجابي الذي سيحررهم من الأعباء التي رافقتهم، وبالتالي العام 2023 سيكون "بوابة الخروج من الأزمات". فماذا يخبىء الفلك من توقعات وأحداث لمولود برج الثور؟ وهل سيكون الحظ حليفه ويُحقق أحلامه في العام الجديد؟ اليكم أبرز توقعات ماغي فرح لمولود برج الثور في العام 2023، حسبما نشره موقع "الجميلة".التوقعات المهنية لبرج الثورأنت أمام سنة إستثنائية مهمة جداً خاصةً إبتداءً من شهر ايار 2023 الذي ستنقلب فيه الأوضاع لمصلحتك بالإجمال. إذا كنت قد مررت بسنوات صعبة ستتحرر منها في العام الجديد لأنك ستستقبل كوكب جوبيتور مع أورانوس الموجود في برجك من سنوات وسيشكلان معاً طالعاً جيداً مع ساتورن المنتقل إلى برج الحوت في شهر اذار 2023.تنتقل من مراوحة المكان إلى عروض فلكية جذابة وتقطف ثمار نجاحك وتألقك . يشكل هذا الطالع الفلكي إنطلاق لك وتنجح في مشاريع تبدأ فيها وأسفار كثيرة موفقة ولقاءات مميزة ومجالات جديدة ومعجبين يدعموك ويرفعوا من معنوياتك. يدعوك العام هذا للإنطلاق وتوظيف طاقاتك وتجاربك السابقة لمعالجة كل الثقوب ومعرفة النجاح.إذا بدأت السنة الجديدة بالقليل من التوتر يكون التقدم أسهل إبتداءً من شهر اذار ومن ثم تكسب الإعجاب في محيطك المهني كما بعض المسؤولين والقادة. مع إنتقال جوبيتور إلى برج الثور سيتغير القدر لمصلحتك ويبدأ وقت الإبداع والعمل وتخرج من قوقعة معينة أو من قلق ساورك لمدة طويلة وتعوض عن الوقت الضائع.تطرأ تغييرات مفاجئة ويكون لها أيضاً علاقات بصداقات تمد لك يد العون. قد تنتمي إلى جماعات جديدة وتشعر بالارتياح لبعض المحيط الذي يغمرك بإهتمامه ومحبته وتزدهر شؤونك المالية. تهرع السنة الجديدة نحو تجارب جديدة واستثنائية واستثمارات مالية ويكون لديك قدرة أكبر على المثابرة والطموح وتشارك في مؤتمرات ومحاضرات وتقوم في اتصالات مهمة ومجدية وقد تبحث بعالم جديد من الثقافة وتكتشف المجهول.يكون الربيع مزهراً جداً أمامك وتحصل على رغبة دفينة وتنتهي من ماضي آلمك ويفتح أمامك باباً جديداً قد يبهرك. يحرّك فصل الصيف الأمور بطريقة إيجابية وتتلاحق الأحداث ويحصل تغييراً في قناعاتك وبمفهومك لخطط العمل في العلاقات مع الآخرين. تتخذ أعمالك شكلاً جديداً وفرص جيدة وتحتفل بشهر أغسطس لكن النمط يتباطىء في شهر سبتمبر وتتأثر بخسوف يحصل في برجك في شهر أكتوبر.إذا تراجعت الأمور بين سبتمبر وأكتوبر فتعود وتنطلق من جديد في نوفمبر. يحذرك الفلك في الوقت هذا من قرار يهدد إنجازاتك بخسارة. تنتهي السنة مع شهر واعد جداً، فهذه سنة شراكة ناجحة وتألق تجاري وأيضا ترقية في مجال عملك إبتداءً من فصل الربيع وتحتفل في مناسبات سعيدة وتحقق أرباحاً في الخريف.التوقعات العاطفية لبرج الثورتمر ببعض الصعوبات على صعيد علاقة عاطفية بسبب كوكب فينوس الذي يستقر في برج الدلو ويؤجل الخلافات في حياتك. ثم يسود التفاهم حتى منتصف شهر آذار مارس مع دخول فينوس إلى برج الحوت لإعلان عن مرحلة جديدة تخدم أهدافك وتحقق أحلامك. تنتهي من كل ما أزعجك في شهر نيسان وتجد نفسك مستعداً للقاء جديد. لا تراهن على شهري حزيران وتموز وانتظر حتى تشرين الاول لتتسوى الأمور.التوقعات الصحية لبرج الثورتكون صحتك جيدة ولو من الممكن أن تمر ببعض فترات الاسترخاء والتكاسل والتراجع عن النشاط. إنتبه لآلام الرقبة والحلق وأيضاً لمشاكل الكلى وربما بين شهري حزيران وتشرين الاول 2023.