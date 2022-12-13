في هذه الدولة العربية.. العثور على رضيعة حية في مكب للنفايات!

في حادثة صادمة، انشغل التونسيون خلال الساعات الماضية، بعثور شاب على رضيعة حية داخل كيس قمامة ملقاة في مكب للنفايات بمنطقة لاكانيا جنوب العاصمة.

وبينما بدأت السلطات تحقيقاً فورياً، ظهر الشاب في مقطع فيديو وهو يُخرج الرضيعة برفق من الكيس الأسود.

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ثم خلع المنقذ معطفه لحماية الصغيرة من البرد، قبل أن يتولى نقلها إلى المستشفى، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية تونسية.

#الوردية في #تونس.. شاب يعثر على طفلة رضيعة على قيد الحياة داخل مكب قمامة pic.twitter.com/VpnV5RXrGo — Tunigate - بوابة تونس (@Tunigate) December 10, 2022



وباشرت السلطات تحقيقاً أولياً لمعرفة هوية الطفلة والعثور على والديها بعد نحو ساعة واحدة من ولادتها. وباشرت السلطات تحقيقاً أولياً لمعرفة هوية الطفلة والعثور على والديها بعد نحو ساعة واحدة من ولادتها.

كما نقلت الرضيعة إلى المستشفى للخضوع للإسعافات اللازمة، في حين طلبت السلطات إجراء تحليل الحمض النووي ثم تسليم الملف للقضاء من أجل استكمال التحقيقات.

(العربية)