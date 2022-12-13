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في هذه الدولة العربية.. العثور على رضيعة حية في مكب للنفايات!

Lebanon 24
13-12-2022 | 12:00
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في حادثة صادمة، انشغل التونسيون خلال الساعات الماضية، بعثور شاب على رضيعة حية داخل كيس قمامة ملقاة في مكب للنفايات بمنطقة لاكانيا جنوب العاصمة.
 
وبينما بدأت السلطات تحقيقاً فورياً، ظهر الشاب في مقطع فيديو وهو يُخرج الرضيعة برفق من الكيس الأسود.
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ثم خلع المنقذ معطفه لحماية الصغيرة من البرد، قبل أن يتولى نقلها إلى المستشفى، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية تونسية.
 


وباشرت السلطات تحقيقاً أولياً لمعرفة هوية الطفلة والعثور على والديها بعد نحو ساعة واحدة من ولادتها.
 
كما نقلت الرضيعة إلى المستشفى للخضوع للإسعافات اللازمة، في حين طلبت السلطات إجراء تحليل الحمض النووي ثم تسليم الملف للقضاء من أجل استكمال التحقيقات.
 
(العربية)
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