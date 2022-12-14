"هاي الحفرة اللي قتلت ابني".. مقطع حزين لأردني خسر ابنه بحادث (فيديو)

ظهر والد شاب أردني توفي في حادث تدهور دراجة نارية في شارع الجيش بالعاصمة الأردنية عمان، يشير من مكان الحادث إلى حفرة بالشارع، قائلا، "هاي الحفرة اللي قتلت ابني".



وانتشر المقطع المصوّر بشكل كبير عبر مواقع وسائل التواصل الاجتماعي، حيث شرح رومل القيسي، والد الشاب الراحل غاندي كيف توفي ابنه بسبب حفرة متواجدة في الشارع العام، تعثر فيها أثناء سيره بدراجة نارية.

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