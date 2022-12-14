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"هاي الحفرة اللي قتلت ابني".. مقطع حزين لأردني خسر ابنه بحادث (فيديو)

Lebanon 24
14-12-2022 | 11:00
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ظهر والد شاب أردني توفي في حادث تدهور دراجة نارية في شارع الجيش بالعاصمة الأردنية عمان، يشير من مكان الحادث إلى حفرة بالشارع، قائلا، "هاي الحفرة اللي قتلت ابني".

وانتشر المقطع المصوّر بشكل كبير عبر مواقع وسائل التواصل الاجتماعي، حيث شرح رومل القيسي، والد الشاب الراحل غاندي كيف توفي ابنه بسبب حفرة متواجدة في الشارع العام، تعثر فيها أثناء سيره بدراجة نارية.
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في سياق متصل، أفاد مصدر أردني قال لـ"العربية.نت"، بأن كوادر الدفاع المدني هرعت إلى المكان ونقلت الشاب إلى مستشفى البشير، إلا أنه كان في حالة حرجة حتى فارق الحياة.

وأضاف المصدر أن الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقا في الحادثة للوقوف على ملابساتها.

كما انتشرت مطالبات للمسؤولين تشدد على ضرورة ردم مثل هذه الحفر نظراً لخطورتها.
المصدر: العربية
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