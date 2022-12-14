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بيع "أقدم سروال جينز" بأكثر من 100 ألف دولار!

Lebanon 24
14-12-2022 | 14:00
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سُحب سروال عمل من صندوق غارق في حطام سفينة منذ عام 1857 قبالة ساحل ولاية كارولينا الشمالية، ويقول باحثون إنه يعتبر "أقدم سروال جينز" معروف حتى الآن، وبيع مقابل 114 ألف دولار في مزاد.

والسروال هو من بين 270 قطعة أثرية من عصر Gold Rush أو حمى الذهب بيعت بإجمالي ما يقرب من 1 مليون دولار في رينو في وقت سابق من هذا الشهر، وفقا لمجموعة Holabird Western Americans.
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وتقول صحيفة غارديان إن هناك خلافا حول ما إذا كان السروال باهظ الثمن له أي علاقة بالجينز الأزرق الحديث حيث يسبق بـ 16 عاما أول زوج تم تصنيعه رسميا من قبل شركة Levi Strauss & Co ومقرها سان فرانسيسكو في عام 1873.

ويقول البعض إن الأدلة التاريخية تشير إلى وجود روابط مع شتراوس، الذي كان تاجر جملة ثريا للسلع في ذلك الوقت، ويمكن أن يكون السروال نسخة مبكرة جدا مما سيصبح الجينز الشهير لاحقا.

لكن مؤرخ الشركة ومدير الأرشيف، تريسي بانيك، يقول إن أي ادعاءات حول أصل الجينز هي "تكهنات".

وبغض النظر عن أصلها، ليس هناك من ينكر أن السراويل صنعت قبل غرق السفينة SS Central America في إعصار في 12 كانون الأول 1857، مكتظة بالركاب الذين بدأوا رحلتهم في سان فرانسيسكو وكانوا في طريقهم إلى نيويورك عبر بنما.

وتم بيع ما قيمته عشرات الملايين من الدولارات من الذهب منذ بدء انتشال حطام السفينة في عام 1988، لكن يوم 3 كانون الأول كان المرة الأولى التي تصل فيها أي قطعة أثرية إلى المزاد.

ومن المقرر إجراء مزاد آخر في شباط.
المصدر: الحرة
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