بعد توقّف لـ7 سنوات... برنامج المواهب الأشهر يعود

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تستعد قناة LBCI لعودة تقديم برنامج اكتشاف المواهب الشهير "ستار أكاديمي" من جديد.وكشفت التقارير أنه يتم العمل حالياً للتحضير للموسم الحادي عشر من "ستار أكاديمي" بنسخته العربية، بعد 7 سنوات من التوقف.ويعد ستار أكاديمي أحد أبرز برامج المسابقات الغنائية التلفزيونية، وهو مقتبس من نسخة عالمية، وكان انطلاقة لمسيرة العديد من النجوم العرب.