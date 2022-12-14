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فنون ومشاهير

بعد توقّف لـ7 سنوات... برنامج المواهب الأشهر يعود

Lebanon 24
14-12-2022 | 13:30
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تستعد قناة LBCI لعودة تقديم برنامج اكتشاف المواهب الشهير "ستار أكاديمي" من جديد.


وكشفت التقارير أنه يتم العمل حالياً للتحضير للموسم الحادي عشر من "ستار أكاديمي" بنسخته العربية، بعد 7 سنوات من التوقف.
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ويعد ستار أكاديمي أحد أبرز برامج المسابقات الغنائية التلفزيونية، وهو مقتبس من نسخة عالمية، وكان انطلاقة لمسيرة العديد من النجوم العرب.

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