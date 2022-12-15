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بمبلغ لا يُصدق.. أقدم جينز بالعالم يُباع في مزاد بهذا السعر (صور)

Lebanon 24
15-12-2022 | 05:00
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سحب "أقدم سروال جينز" ليباع بأكثر من 100 ألف دولار من قلب صندوق غارق في حطام سفينة منذ عام 1857 قبالة ساحل ولاية كارولينا الشمالية.

 

وأكد باحثون أن السروال الملتقط يعتبر أقدم جينز معروف حتى الآن، وبيع فعلاً مقابل 114 ألف دولار في مزاد.

 

 
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مليون دولار

كما يعدّ من بين 270 قطعة أثرية من عصر Gold Rush أو حمى الذهب بيعت بإجمالي ما يقرب من 1 مليون دولار في رينو في وقت سابق من هذا الشهر، وفقا لمجموعة Holabird Western Americans، وفقاً لصحيفة "الغارديان".

 

ويشير الباحثون إلى أن هناك خلافاً حول ما إذا كان السروال باهظ الثمن له أي علاقة بالجينز الأزرق الحديث حيث يسبق بـ 16 عاما أول زوج تم تصنيعه رسميا من قبل شركة Levi Strauss & Co ومقرها سان فرانسيسكو في عام 1873، أم لا، حيث يقول البعض إن الأدلة التاريخية تشير إلى وجود روابط مع شتراوس، الذي كان تاجر جملة ثريا للسلع في ذلك الوقت، كما يمكن أن يكون السروال نسخة مبكرة جدا مما سيصبح الجينز الشهير لاحقا.

 

إلا أن مؤرخ الشركة ومدير الأرشيف، تريسي بانيك، يقول إن أي ادعاءات حول أصل الجينز هي "تكهنات".

 

لأول مرة

يذكر أن السراويل كانت صنعت قبل غرق السفينة SS Central America في إعصار في 12 أيلول 1857، مكتظة بالركاب الذين بدأوا رحلتهم في سان فرانسيسكو وكانوا في طريقهم إلى نيويورك عبر بنما.

 

وتم بيع ما قيمته عشرات الملايين من الدولارات من الذهب منذ بدء انتشال حطام السفينة في عام 1988.

 

إلا أن يوم 3 كانون الأول كانت المرة الأولى التي تصل فيها أي قطعة أثرية إلى المزاد.

(العربية)

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